Собственник «112.Украина» демонстративно избавился от канала

Собственник швейцарской компании Plirofories AG Эдуард Кац заявил, что продает телеканал «112.Украина» и выходит из медиабизнеса на Украине из-за «комплексных проблем с обеспечением свободы слова».

«К сожалению, нынешние политические реалии в Украине не позволяют обеспечить полноценное развитие канала. Мы неоднократно обращались к украинским и европейским политикам, направляли письма в международные организации по правам журналистов, встречались с руководителями ведущих американских и европейских телеканалов. Мы просили защитить канал и требовали не допустить сворачивания свободы слова на Украине. Но отсутствие гарантий того, что ситуация с обеспечением свободы слова на Украине улучшится, привело к моему решению о выходе из медиабизнеса на Украине», – цитирует РИА «Новости» Каца.

Как сообщает ТАСС, новым собственником телеканала стал депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Тарас Козак.

«Несомненно, это большая ответственность. Я уверен, что мы сможем закрепить лидерские позиции канала в информационном сегменте и сделать его одним из лучших телеканалов Украины. И, конечно, гарантирую отсутствие любого вмешательства в редакционную политику», – сказал Козак, добавив, что собирается обеспечить бесперебойное вещание телеканала, несмотря на «постоянное давление со стороны украинской власти».

«112.Украина» ведет круглосуточное вещание в течение пяти лет. Телеканал является информационно-аналитическим. Его генеральный продюсер – Артем Марчевский, а должность гендиректора занимает Егор Бенкендорф.

Телеканал неоднократно объявлялся украинскими властями в предвзятом освещении тем Майдана и Донбасса. 3 октября депутатами фракций «Блок Петра Порошенко», «Самопомощь» и «Народный фронт» было зарегистрировано обращение к Совету национальной безопасности и обороны о применении к «112.Украина» и NewsOne санкций за «антиукраинскую деятельность». На следующий день инициативу одобрили.

Козак является депутатом Верховной рады с 2014 года. Ранее он работал в налоговой и таможенной службах. В октябре 2018 Козаку передали корпоративные права на NewsOne.