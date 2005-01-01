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26 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 19:05  |  vz.ru
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Та самая фотография, обнажившая тотальное лицемерие американской прессыФото: кадр из видео
Одна-единственная фотография стала поводом для гигантской травли, которой подвергся совершенно невинный американский подросток. Всему виной стала его улыбка, обращенная к представителю индейского племени, и кепка с надписью «Сделаем Америку снова великой». Как такое произошло и при чем тут секта под названием «Черные евреи»? Подробности...
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От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Почему Россия без Украины может «сойти с рельсов»

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Впервые в истории США президентом может стать социалист

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          Тимошенко применила к Порошенко «технологический прием»

          Тимошенко пытается поставить Порошенко в позу виноватого    26 февраля 2019, 18:50
          Фото: Vasily Fedosenko/Reuters
          Текст: Алексей Нечаев

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          Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко обвинила президента Порошенко в госизмене и объявила о начале процедуры импичмента. Поводом стала публикация компромата о закупке украинским ВПК российских запчастей, да еще и через подставные фирмы. Правда, уволить президента до выборов все равно невозможно. Но можно начать саму процедуру и отравить всю предвыборную кампанию Порошенко.

          Кандидат в президенты Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко во вторник заявила о начале процедуры импичмента Петра Порошенко в связи с «хищениями в армии». Она обвинила главу государства в «закупках в России запчастей для украинской военной техники», да еще и по завышенным ценам. «Мы объявляем, что вместе с другими фракциями, которые нас поддерживают, мы начинаем процедуру импичмента президента», – сказала Тимошенко, выступая в Верховной раде.

          Поводом стало опубликованное накануне журналистское расследование о хищениях в оборонном комплексе Украины. За ним, как утверждают авторы, стоит Порошенко и его приближенные.

          Впрочем, как рассказал в своем Телеграм-канале народный депутат Украины Мустафа Найем, шансов на завершение процедуры импичмента до дня президентских выборов «практически нет», и Порошенко может понести лишь «политическую ответственность» в виде падения рейтингов.

          Согласно статье 111 конституции Украины, президент «может быть смещен с поста Верховной радой Украины в порядке импичмента в случае совершения им государственной измены или иного преступления». Однако эта статья нерабочая, мертвая. Механизм ее реализации прописан в специальном законе об импичменте. Но вот проблема – его Рада не может принять с 1996 года.

          Об этом сразу напомнили в окружении самого Порошенко. «Как можно начать процедуру импичмента без закона об импичменте? Прекрасная история!» – заявил глава департамента информационной политики администрации президента Владимир Горковенко, сообщает «Радио Свобода».

          Кроме того, Порошенко сразу дал понять публике: измена если и была, то виноваты в ней его подчиненные. Днем президент отстранил от должности на время расследования Олега Гладковского, первого заместителя секретаря СНБО и по совместительству – давнего друга и делового партнера Порошенко. Порошенко также потребовал от правоохранителей проверить данные журналистского расследования для опровержения или подтверждения сведений о контрабанде запчастей для военной техники из России для ОПК Украины.

          Расследование провело издание «Bihus.info». В частности, в махинациях подозревается 22-летний Игорь Гладовский, сын заместителя секретаря СНБО. Как выяснили журналисты, госконцерн «Укроборонпром» покупал контрабандные российские запчасти через фирмы-прокладки, на счетах которых при этом оседали миллионы гривен. Курировал схему, по их данным, как раз младший Гладковский.

          Оборонщики переплачивали за товар в 2-4 раза. Руководство «Укроборонпрома» знало о мошеннических сделках, но закрывало на них глаза. Журналисты выявили 250 миллионов гривен, заработанных через три основные фирмы-прокладки. Такой фирмой выступала, например, «Кузня на Рыбацком», которая до осени 2018 года принадлежала Порошенко. Деньги отмывались и переводились в наличные.

          На публикацию компромата уже отреагировал и соперник Тимошенко и Порошенко по выборам, шоумен Владимир Зеленский. «Люди, которые пришли к власти на крови, зарабатывают на крови. То есть контрабанда с Россией возможна, бывшие в употреблении запчасти в обмен на жизни наших солдат возможны, конфеты возможны, Maruv нельзя», – возмутился он в своем видеообращении.

          Напомним, очередные президентские выборы на Украине назначены на 31 марта. Ранее СМИ опубликовали данные о том, что предвыборный штаб Порошенко готовит массовую фальсификацию. Глава МВД Арсен Аваков не исключил проведение экспертиз и обысков по делу о подкупе избирателей. Он уточнил, что в уголовных делах о подкупе фигурирует замглавы фракции Блок Петра Порошенко (БПП) в Раде Сергей Березенко.

          Тем временем в своей речи Тимошенко рассказала о двух уголовных делах, которые возбудило МВД по ее жалобе на команду Порошенко в связи с подготовкой подкупа избирателей и других фальсификаций.

          Однако на это ответили в самом БПП. Как сообщил лидер фракции Артур Герасимов, блок поставил ультиматум МВД – либо опровергнуть сообщения о подкупе, либо опубликовать «все доказательства, которые есть в наличии». А до тех пор упрямые депутаты от БПП грозят объявить что-то вроде забастовки – не голосовать в Раде, исключая только голосование за «законопроекты, касающиеся национальной безопасности и обороны».

          В экспертной среде более чем уверены, чтобы Тимошенко пытается оживить свою избирательную кампанию, которая находится в «критической ситуации». Как заявил газете ВЗГЛЯД директор Киевского центра политических исследований Михаил Погребинский, в штабе Тимошенко прекрасно понимают, что на импичмент шансов нет.

          «Во-первых, потому что под эту процедуру отсутствует четко прописанное законодательство, – подчеркнул политолог. – Во-вторых, ей тогда нужно контролировать большинство в парламенте. Ясно, что этого нет и не будет».

          Однако, по его мнению, эта идея в теории может зажить, и у нее даже есть шанс остановить кампанию Порошенко, но все зависит от того, насколько эффектно эта кампания об «измене президента» будет проводиться в прессе.

          «У Тимошенко, в отличие от Порошенко, нет мощного медийного ресурса. Факты коррупции и других нарушений закона очевидны, но показать обществу причастность к этому Порошенко будет довольно сложно»

          , – предположил Погребинский.

          В оставшийся до выборов месяц война компроматов неизбежно будет разгораться, считает эксперт. «Для Тимошенко это последний шанс побороться за кресло президента, а для Порошенко это вообще вопрос жизни и смерти, так как жизни на территории Украины ему точно не будет, независимо от того, кому он проиграет выборы», – пояснил эксперт.

          В отличие от него, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник отметил, что «процедура импичмента прописана в украинской конституции» и при желании парламента все же может быть применена, точнее начата.

          «Но дело в том, что для этого нужна воля генпрокурора, воля парламента (причем на финальном этапе 3/4 голосов) и время. Ни одним из этих факторов Тимошенко не владеет. Поэтому импичмент невозможен», – констатировал Бортник.

          «Для Юлии Владимировны это технология, направленная на попытку перехватить антикоррупционную повестку с патриотическим уклоном, загнать президента в позицию оправдывающегося, и заставить его вести свою компанию на фоне обвинений и начала импичмента, что сделает позицию действующего главы государства более проигрышной. Это такой технологический прием», – подчеркнул эксперт. В случае раскручивания скандала Порошенко может потерять несколько процентов рейтинга, «но кардинально это на ситуацию не повлияет», уверен собеседник.

          «Кроме того, Тимошенко заранее ставит также под вопрос легитимность будущего результата. И это тоже технологический прием без юридического завершения», – подытожил Бортник.

          Бортник заметил, «сегодня этот скандал приводит к тому, что становится сложнее строить Сетку (так украинские журналисты назвали систему Порошенко по массовому подкупу избирателей – прим. ВЗГЛЯД), которая уже и так буксует по городам-миллионикам, большим городам. Но в то же время по селам и маленьким городам она продолжает отстраиваться». По его мнению, «ничем конкретным это не завершится». «Представление депутатов против Порошенко должно готовится генпрокурором, подаваться в Верховную раду. А человек, из ближайшего окружения президента соответственно, конечно, на это не пойдет. Но сделает кампанию для президента более токсичной» – отметил он.

          Тем временем Тимошенко решила использовать против Порошенко и свою фирменную газовую тему. В своей речи в раде она уличила правительство в закупке российского газа вопреки давним заявлениям властей об обратном. Она намерена «документально доказать», что на Украину «все пять лет идет газ российского происхождения». По ее словам, Киев пытается замаскировать поставки, оформляя их «по документам через Марс, потом по документам проводят по каким-то европейским биржам, накручивая до 100 долларов на тысячу кубометров».

          По ее словам, «построены специальные закольцованные газопроводы на границе между Европой и Украиной», чтобы «показывать» украинцам «газ европейского происхождения».


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