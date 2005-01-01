Погребинский оценил вероятность импичмента Порошенко по инициативе Тимошенко

«У неё последний шанс в жизни стать президентом Украины, потому она и её технологи ищут способы как-то оживить её кампанию», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский, комментируя начатую Юлией Тимошенко процедуру импичмента действующего главы государства Петра Порошенко из-за госизмены.

«У неё критическая ситуация. Это от безнадёги. Она ушла на негативный тренд по своему рейтингу, и уже больше месяца у неё либо стагнация, либо вообще падение. У неё последний шанс в жизни стать президентом Украины, потому она и её технологи ищут способы как-то оживить её кампанию», – заявил газете ВЗГЛЯД директор Киевского центра политических исследований Михаил Погребинский.

По его словам, в штабе Тимошенко прекрасно понимают, что довести это дело до конца шансов нет. «Во-первых, потому, что под эту процедуру отсутствует чётко прописанное законодательство. Во-вторых, ей нужно контролировать парламент. Ясно, что этого нет и не будет», – подчеркнул политолог.

По его мнению, эта идея в теории может жить, и у нее даже есть шанс остановить кампанию Порошенко, но всё зависит от того, насколько эффективно и эффектно эта кампания будет проводиться в СМИ.

«У Тимошенко, в отличие от Порошенко, нет мощного медийного ресурса. Факты коррупции и других нарушений закона очевидны, но показать обществу причастность к этому Порошенко будет довольно сложно», – предположил Погребинский.

Что касается войны компроматов, она неизбежна, считает киевский эксперт. «Для Тимошенко это последний шанс побороться за кресло президента, а для Порошенко это вообще вопрос жизни и смерти, так как жизни на территории Украины ему точно не будет, независимо от того, кому он проиграет выборы», – пояснил эксперт.

В то же время, по мнению Погребинского, на данный момент Порошенко удаётся парировать большинство обвинений в свой адрес.

«В войне компроматов у него всё пока что неплохо, ему удаётся это игнорировать. Сейчас в прессе уже больше разговоров о том, что и Тимошенко создаёт какие-то схемы подкупа избирателей», – подытожил Погребинский.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, во вторник кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко заявила, что начинает процедуру импичмента действующего главы государства Петра Порошенко из-за «содействия врагу». По ее словам, журналисты ранее опубликовали расследование о связи Порошенко и его сторонников с контрабандными закупками запчастей из России.

«По сути, это содействие врагу, уничтожение украинской армии. Это подсудное дело. Мы считаем, что совершенное подпадает под статью 111 Уголовного кодекса – «Государственная измена», – заявила Тимошенко.

Также на этой неделе Тимошенко заявила, что Киев продолжает покупать российский газ, хотя украинские власти утверждают обратное.