Тимошенко обвинила Порошенко в госизмене

Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко заявила, что начинает процедуру импичмента действующего главы государства Петра Порошенко из-за «содействия врагу».

«Мы объявляем, что вместе с другими фракциями, которые нас поддерживают, мы начинаем процедуру импичмента президента», – сказала глава партии «Батькивщина» с трибуны Верховной рады, передает ТАСС.

По ее словам, журналисты ранее опубликовали расследование о связи Порошенко и его сторонников с контрабандными закупками запчастей из России.

«По сути, это содействие врагу, уничтожение украинской армии. Это подсудное дело. Мы считаем, что совершенное подпадает под статью 111 Уголовного кодекса – «Государственная измена», – заявила Тимошенко.

По ст. 111 конституции страны президент «может быть смещен с поста Верховной радой Украины в порядке импичмента в случае совершения им государственной измены или иного преступления».

Отмечается, что для этой процедуры конституции необходим механизм, который должен быть прописан в специальном законе об импичменте. Его украинский парламент не может принять с 1996 года.

На этой неделе Тимошенко заявила, что Киев продолжает покупать российский газ, хотя украинские власти утверждают обратное.

Ранее во вторник президент Украины Петр Порошенко подписал закон, запрещающий наблюдателям от России принимать участие в выборах в стране, сообщила пресс-служба главы украинского государства.