Тимошенко обвинила власти Украины в закупках российского газа «через Марс»

Киев продолжает покупать российский газ, хотя украинские власти утверждают обратное, заявила кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко.

Она выразила готовность «документально доказывать», что заявления украинских властей об отказе от российского газа – ложь, на Украину «все пять лет идет газ российского происхождения», передает РИА «Новости» со ссылкой на ICTV.

При этом Киев пытается замаскировать поставки, оформляя их «по документам через Марс, потом по документам проводят по каким-то европейским биржам, накручивая до 100 долларов на тысячу кубометров», заявила Тимошенко.

По ее словам, «построены специальные закольцованные газопроводы на границе между Европой и Украиной», чтобы «показывать» украинцам «газ европейского происхождения».

Тимошенко также заявила, что в случае победы на выборах снизит цену на газ в два раза или уйдет из политики.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко обещает, что Украина вот-вот станет энергонезависимой, но срок обретения энергонезависимости сдвигается все дальше.