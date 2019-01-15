Порошенко назвал срок обретения Украиной энергетической независимости

Президент Украины Петр Порошенко пообещал, что страна через пять лет станет энергонезависимой от импорта энергоносителей.

«Моя цель – за следующие пять лет Украину сделать энергонезависимой. Мы должны потребности удовлетворять своим газом, и надо прекратить, чтобы кто-то воровал этот газ, а затем списывал это на государственный долг. Людей мы поддержим субсидиями», – сказал президент, передает УНН.

Порошенко рассказал, что в 2017 году Украина импортировала 14 млрд кубометров газа, а в 2018 году объем снизился до 10 млрд кубометров.

Напомним, в январе прошлого года украинский лидер называл 2018-й «годом энергетической независимости» страны.

В марте прошлого года Порошенко сообщил, что Украина вот-вот станет энергонезависимой, а в июне 2017 года он рассказал, что страна смогла слезть с «газовой иглы» России.