В Совфеде оценили «энергетическую независимость» Украины

Первый замглавы экономического комитета Совета Федерации Сергей Калашников прокомментировал заявление украинского президента Петра Порошенко об энергетической независимости от России.

«Какая это победа? Украина без российского газа жить не может, она без него замерзнет», – сказал Калашников РИА «Новости».

Сенатор отметил, что все эти крючкотворные процессы «к реальной жизни отношения не имеют». По его словам, украинский президент «пытается выдать желаемое за действительное».

Член Совфеда также отметил, что, в отличие от Европы, Украина сейчас не может перейти на сжиженный газ.

Ранее в пятницу Порошенко заявил, что Украина «уверенно начинает» 2018-й, ведь это «год энергетической независимости».

Напомним, в конце прошлого года Порошенко допустил возможность возобновления покупок газа у России.