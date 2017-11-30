Порошенко объявил «год энергетической независимости» Украины

Украина «уверенно начинает» 2018-й, ведь это «год энергетической независимости», заявил президент страны Петр Порошенко.

По его словам, благодаря решению Стокгольмского арбитража Украина «соскочила с газового крючка» Газпрома. Об этом Порошенко написал на своей странице в Twitter.

Напомним, в последнее время Украина покупала «реверсный» газ – фактически тот же российский, но переоформленный как европейский. Сначала Киев уверял, что такая схема более выгодна для Украины, однако позже Порошенко признал, что цена на российский газ ниже, чем на «реверсный», а причины отказа от прямых поставок из России – чисто политические.

22 декабря Стокгольмский арбитраж признал действующими основные положения контракта Газпрома и «Нафтогаза Украины» и удовлетворил большую часть требований российской компании об оплате поставленного на Украину голубого топлива. После этого Порошенко допустил возможность возобновления покупок газа у России.