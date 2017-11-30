Порошенко не исключил возобновления покупок газа у России

Киев может возобновить закупки газа у России, если он будет дешевый, заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе рабочей поездки в Одесскую область.

«Они стучат: может возьмете наш газ? Та нет, у нас все хорошо. Если он будет дешевый, если он будет честный и некоррупционный – пожалуйста. А для чего это нам? Чтобы снизить тарифы для наших людей», – цитирует Порошенко РИА «Новости».

В ноябре 2015 года Украина прекратила закупку газа у России, перестав впоследствии использовать его при подготовке к отопсезону, закачивая в хранилища газ, приобретенный по реверсу в Европе (фактически тот же российский газ, переоформленный как европейский).

Ранее Порошенко признавал, что цена на российский газ – ниже, чем на «реверсный», а причины отказа от прямых поставок из России – чисто политические. «Россия думала, что поставит нас на колени, предложила газ по 212 (долларов за 1 тыс. кубометров). Я дал поручение, министр звонит в Россию, говорит: «Нет, ваш газ мы брать не будем», – говорил украинский президент год назад, в январе 2016 года. Таким образом, можно говорить об изменении позиции Порошенко по российскому газу.

Напомним, 22 декабря Стокгольмский арбитраж признал действующими основные положения контракта Газпрома и Нафтогаза Украины и удовлетворил большую часть требований российской компании об оплате поставленного на Украину голубого топлива.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала это решение.