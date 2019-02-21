Украинские СМИ раскрыли систему Порошенко по массовому подкупу избирателей

Президент Украины Петр Порошенко готовит массовый подкуп избирателей по всей стране с помощью целой системы по фальсификации выборов, создаваемой за счет госбюджета, пишут украинские СМИ.

«Впервые за всю историю нашей страны фальсификации выстраиваются в столь мощную систему, а сетка по подкупу (далее будем ее называть просто #Сетка) накроет большую часть Украиы до самых дальних сел. По оценкам штаба Порошенко, таким образом президент может получить дополнительно примерно 7-10% голосов избирателей (из расчета явки на выборы в 60%), что обеспечит ему выход во второй тур», – пишет портал «Страна».

При этом Сетка, по данным портала, будет создаваться за счет средств госбюджета. Речь идет о скупке голосов избирателей при помощи многоступенчатой агитационной сети вербовщиков, выстроенной на местах.

На первом этапе составляется список людей, которых можно подкупить. На втором этапе проходит актуализация базы, так как данные в списках устаревают из-за миграционных и демографических изменений. При этом важно, чтобы большинство участников базы были бюджетниками или пенсионерами, так как это самая дисциплинированная категория электората.

На третьем этапе проходит персонализация базы, которая проводится с помощью соцопросов – у людей собирают личные данные и спрашивают, за кого из кандидатов они хотели бы проголосовать. Если человек не испытывает резкого отторжения к Порошенко или лоялен к нему, он становится целью Сетки.

На четвертом этапе к работе подключают колл-центры, которые обзванивают людей по уточненным спискам. Некоторым предлагают поработать «агитаторами», а также приглашают их на оформление социальной помощи. Именно при выдаче «соцпомощи» происходит подкуп избирателей. Также списки составляют через работников коммунальных предприятий.

Таким образом подкуп по Сетке планируют обеспечить за счет местных бюджетов. В Николаевской области на это выделено 70 млн гривен. В Одесской области – 90 млн гривен. В Днепре – 140 млн, в Харьковской областной программе 50 млн.

Куратором проекта называется депутат от БПП Сергей Березенко, отвечающий в штабе Порошенко за «организационно-массовое направление». Наиболее крупные Сетки выстраиваются в Киеве, Одесской, Днепропетровской, Николаевской, Черниговской, Полтавской, Харьковской областях.

В начале февраля кандидат в президенты Анатолий Гриценко заявил, что Порошенко потратит 2 млрд гривен (около 74 млн долларов) из бюджета страны на подкуп избирателей. На прошлой неделе Порошенко заявил, что результаты президентских выборов на Украине будут прекрасными.