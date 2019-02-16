Порошенко выразил уверенность в «прекрасном результате» президентских выборов на Украине

Результаты президентских выборов на Украине будут прекрасными, сказал действующий глава страны Петр Порошенко, отметив, что не знает, кто победит.

«Как президент своей страны говорю ответственно: никто не знает, кто победит. Это является залогом и силой демократии. Но я вполне уверен, что у нас будут прекрасные результаты», – цитирует ТАСС выступление Порошенко на панельной дискуссии по Восточной Европе на Мюнхенской конференции по безопасности.

Согласно последним данным, в рейтинге кандидатов в президенты Украины лидирует юморист Владимир Зеленский – его готовы поддержать 21,9% от числа определившихся с выбором и готовых принять участие в голосовании. Лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко поддерживают 19,2%, действующего президента Петра Порошенко – 14,8%.

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