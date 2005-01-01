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Санкции США могут остановить новый судостроительный завод «Звезда» Фото: Руслан Шамуков/ТАСС
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Зачем Порошенко притворяется Путиным

И Путин, и Порошенко любят полетать на истребителе, вот только в России военная авиация развивается, а Украине хвастаться нечемФото: TASS/Presidential Press Service/Reuters,
Mykhailo Markiv/Ukrainian Presidential Press Service/Reuters
Забавный парадокс подбросила избирательная кампания на Украине. Действующий президент Порошенко ведет ее под девизом «Либо я, либо Путин», но сам при этом копирует стиль Путина. Он позирует в кабине истребителя, делает селфи в обнимку с детьми. Своим поведением плагиатор Порошенко наводит на мысль: может, в Киеве попросту нужен второй Путин? Только такой сильный лидер может поднять страну? Подробности...
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Ракетоносец-невидимка пятого поколения обрел конкретные очертания

Созданный как одно крыло ПАК ДА смотрится прекрасно, но реально в войска поступит ой как нескороФото: кадр из видео
Одни бомбардировщики из семейства «Ту» могут прорывать ПВО, другие – летать на рекордные расстояния. «Русский стелс» ПАК ДА призван совмещать обе эти «убойные» характеристики. Этот ракетоносец пятого поколения должен войти в строй через 10 лет. Но хватит ли российской «оборонке» сил и средств на постройку этой чудесной техники? Подробности...
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Почему советская армия капитулировала в Афганистане

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Карманные нацисты Петра Порошенко

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          Киев увидел в наблюдателях ОБСЕ «новых Петрова и Боширова»

          Поэт Тарас Шевченко традиционно «мониторит» ход любых голосований, проходящих в стенах украинских школ   13 февраля 2019, 22:30
          Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
          Текст: Михаил Мошкин,
          Олег Москвин

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          Москва получила новый шанс продавить Киев по теме наблюдения за президентскими выборами. Оказалось, что ОБСЕ продолжает подготовку отправки своей миссии на Украину, включая и россиян. Пока неясно, сработала ли чисто бюрократическая инерция или ОБСЕ и впрямь готовится принудить Киев к покорности. В Верховной раде уже не исключили, что россиян все же пропустят через границу на выборы.

          В среду стало известно: Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ запросило у МИД России списки наблюдателей за выборами украинского президента. Таким образом, история с отправкой наших представителей, которая вроде бы завершилась категорическим «нет» Киева, получила неожиданное продолжение.

          «Российские кандидатуры в состав краткосрочного компонента миссии будут должным образом направлены в БДИПЧ в соответствии с полученным приглашением, – говорится в комментарии на официальном сайте МИДа. – Рассчитываем, что им будут предоставлены все необходимые условия для выполнения функций международного наблюдения».

          Важный момент – в запросе БДИПЧ идет речь о «краткосрочном командировании» наблюдателей. Еще в начале января украинский Центризбирком отклонил заявки, поданные БДИПЧ на аккредитацию двух наблюдателей от России, которые должны были войти в долгосрочную миссию ОБСЕ. Поясним: долгосрочные наблюдатели от этой организации прибывают в страну – член ОБСЕ (к этим странам относятся и Украина, и Россия) примерно через неделю после открытия миссии по наблюдению. Они остаются в стране еще в течение недели после выборов. «Краткосрочники» же прибывают в страну за три–четыре дня до выборов и работают на протяжении примерно 10 дней в различных районах принимающего государства группами по два человека.

          «Российская квота краткосрочных наблюдателей составляет до 100 человек, которые имеют право приехать за несколько дней до дня выборов (31 марта), разъехаться во все области и наблюдать за процедурой голосования и подведения итогов», – пояснил газете ВЗГЛЯД председатель Совета Российского общественного института избирательного права (РОИИП) Игорь Борисов.

          Впрочем, более чем очевидно, что киевские власти не хотят видеть на выборах 31 марта никаких представителей Москвы. Это нежелание было выражено на всех уровнях – от ЦИК до президента Петра Порошенко. Не говоря уже о главе киевской дипломатии Павле Климкине и о руководстве погранслужбы Украины, которое пообещало не пропустить российских наблюдателей через границу. Дальше – больше: стремление «не пущать» хотят закрепить законодательно, что мягко говоря, необычно для европейских государств, к которым причисляет себя Украина.

          Законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины по наблюдению за избирательным процессом в Украине» 8 февраля Рада отправила на подпись Порошенко – учитывая позицию президента, этот закон можно считать принятым. Первая же статья гласит: «Официальным наблюдателем не может быть лицо, являющееся гражданином (подданным) государства, признанного... государством-агрессором или государством-оккупантом».

          Итак, казалось бы, присутствию российских наблюдателей сказали решительное «нет». Елизавета Борисова из РОИПП и Кристина Богданова из «Института общественной электоральной дипломатии», которые планировали отправиться на Украину в составе долгосрочной миссии наблюдателей, могут не паковать чемоданы.

          Но в понедельник МИД России сделал важную оговорку: если ОБСЕ побудит Киев соблюдать свои обязательства в рамках организации президентских выборов, то российские наблюдатели все-таки будут готовы отправиться на Украину. И вот теперь Москва получила «циркулярный запрос» БДИПЧ на включение наших представителей уже в «краткосрочную» группу. Значит ли это, что у ОБСЕ есть рычаги давления на Киев? Или речь идет о чистой формальности – и «краткосрочников» не пустят так же, как и «долгосрочников»?

          У ОБСЕ есть такой инструментарий, которым может воспользоваться Россия, полагает председатель Совета РОИПП Игорь Борисов. «Есть обязательства БДИПЧ ОБСЕ. Это исполнительный орган с установленными процедурами, которые нельзя отклонять без консенсусного решения государств ОБСЕ. То есть

          недостаточно одного желания или нежелания Киева для того, чтобы не направлять российских наблюдателей».

          Если Киев будет наплевательски относиться к требованиям ОБСЕ, это будет воспринято как подрыв престижа этой международной организации. «Организация и так старается сохранить хорошую мину при плохой игре на Украине. Это связано и с проблемами исполнения минских обязательств. Теперь еще и запрет на доступ наблюдателей, который показывает истинное лицо нынешней власти Киева», – подчеркивает Борисов. По его мнению, ОБСЕ может, обратившись к генсеку ООН, поднять вопрос о «невыполнении обязательств со стороны Киева».

          Заметим, что Москва не стала дожидаться, пока в ООН пожалуются представители ОБСЕ. В среду глава президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов обратился к Верховному комиссару ООН по правам человека Веронике Мишель Бачелет Херия. «Мы выражаем надежду на то, что в ходе работы очередной 40-й сессии Совета по правам человека ООН, которая откроется в Женеве 25 февраля, вы сможете поставить на обсуждение эти вопросы и добиться положительного их решения, – цитирует ТАСС письмо Федотова. – Мы уверены, что украинские коллеги, работающие в составе Совета по правам человека ООН нынешнего созыва, прислушаются к вашему авторитетному мнению».

          «Украинские коллеги» пока молчат, зато недвусмысленно высказываются киевские законодатели. «Вариант с допуском российских наблюдателей нереалистичен, так как был принят закон, который запрещает гражданам страны-агрессора, то есть Российской Федерации, быть наблюдателями на украинских выборах», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Верховной рады от «Блока Петра Порошенко» Алексей Гончаренко.

          «Центральная избирательная комиссия просто не выдаст удостоверение наблюдателя, а без этого удостоверения наблюдать за выборами нельзя, на участках находиться также нельзя», – разъяснил парламентарий. Он, правда, допустил, что российские наблюдатели могут пересечь российско-украинскую границу. Но более вероятно, что «люди, выбранные наблюдателями со стороны России, могут находиться в черном списке украинской стороны и их, возможно, даже не пустят», сказал Гончаренко. Он пояснил: «Но не потому, что они наблюдатели, а потому что

          это будут какие-то очередные офицеры ФСБ, очередные Петров и Боширов.

          Многие из них уже в списках».

          Заметим, к слову, что Елизавета Борисова и Кристина Богданова совсем не похожи на Петрова и Боширова.

          Если же говорить серьезнее, то очевидно: даже если украинские власти и допустят наших наблюдателей через границу, и даже (что совсем фантастично) позволят работать им в составе международной миссии наблюдателей ОБСЕ – то власти не смогут или, точнее, не захотят обеспечить безопасность россиян. Нужно ли подвергать наблюдателей опасности нападения «ветеранов АТО» или других «патриотов Украины» – большой вопрос.

          «Я думаю, что на Украине сработают двойные стандарты и, делая всё возможное, чтобы попасть в европейское сообщество, они сделают максимум того, чтобы делегация ОБСЕ была бы неполноценной, то есть чтобы там не было российских представителей», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор, ветеран Службы внешней разведки Игорь Морозов. Он полагает, что даже если будут формальные основания (то же письмо ОБСЕ о включении россиян в краткосрочную миссию наблюдения), то «в этом вопросе на Киев вряд ли смогут повлиять европейские коллеги, какую бы они организацию не представляли».


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