Выяснилось, кто из киевских политиков пришел на гей-парад

Киевский гей-парад посетили несколько украинских депутатов, а также представители иностранных государств.

Участие в гей-параде приняли депутаты Сергей Лещенко и Светлана Залищук, депутат Киевсовета Юрий Дидовец.. На одной из фотографий с мероприятия видно, как Лещенко держит в руках флаг ЛГБТ, сообщает УНИАН.

Кроме того, на марш пришел посол США на Украине Мари Йованович, заместитель главы миссии посольства США на Украине Джордж Кент, посол ФРГ в Украине Эрнст Райхель.



Мероприятие посетили евродепутат от Германии Ребека Хармс и министр по делам Европы МИД Германии Майкл Рот, посол Швеции на Украине Мартин Хагстрьон и сотрудники посольств США, Канады и Швеции, сообщает «Фокус».

В воскресенье в Киеве прошел «Марш равенства» в поддержку ЛГБТ-сообщества.

Полиция задержала более полусотни националистов, попытавшихся помешать проведению гей-парада.

Ранее президент Украины Петр Порошенко получил письмо от 35 депутатов Европейского парламента с просьбой возглавить гей-парад в Киеве.