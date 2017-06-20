В Киеве прошел гей-парад

«Марш равенства» в Киеве в поддержку ЛГБТ-сообщества собрал 2 тыс. человек и продлился всего 20 минут.

Полицейские пресекли семь попыток помешать маршу, выводя агрессоров за пределы охраняемого периметра, передает «Интерфакс».

Шествие проходило под лозунгом «Страна свободная – будь собой!».

Как сообщил заместитель министра МВД Украины Сергей Яровой, в «Марше равенства» приняли участие порядка 3,5 тыс. человек. Порядок на мероприятии обеспечивали 2,5 тыс. полицейских, а в общей сложности в Киеве работали 5 тыс. правоохранителей, в том числе подразделения МВД и Нацгвардии Украины, передает ТАСС.

«Бунтуй. Кохай. Права не віддавай» — вигукують учасники Маршу рівності, які йдуть ходою в центрі Києва pic.twitter.com/gJ6NCutAwq — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 17 июня 2018 г.

Публикация от Nato Dvali (@natodvali) 17 Июн 2018 в 1:20 PDT

Публикация от Masha & Pompeya Mamajskaya (@dragqueen_duo_baccara) 17 Июн 2018 в 2:00 PDT

Публикация от The Daily Beast (@thedailybeast) 20 Июн 2017 в 9:53 PDT

Публикация от YURA DVIZHON (@dvizhon) 17 Июн 2018 в 2:35 PDT

Ранее сообщалось, что в Киеве задержаны более полусотни националистов, попытавшихся помешать проведению «Марша равенства».

Напомним, в среду стало известно, что минюст Украины сохранил пункт о легализации однополых партнерств в плане действий по реализации национальной стратегии в области прав человека.

Ранее президент Украины Петр Порошенко получил письмо от 35 депутатов Европейского парламента с просьбой возглавить гей-парад в Киеве.