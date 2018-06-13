Украина собралась легализовать однополое сожительство

Пункт о легализации однополых партнерств содержится в разработанном минюстом Украины плане действий по реализации национальной стратегии в области прав человека.

Минюст Украины решил сохранить пункт о легализации однополых браков, несмотря на множество обращений с просьбой исключить его, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на главу директората по правам человека, доступа к правосудию и правовой осведомленности минюста Украины Владислава Власюка.

«Кабинет министров должен разработать законопроект и подать на рассмотрение Верховной рады до четвертого квартала 2019», – сказал он.

Пункт в плане действий обозначен как «легализация зарегистрированного гражданского партнерства для разнополых и однополых пар с учетом имущественных и неимущественных прав, в частности владения, наследования имущества, содержание одного партнера другим в случае нетрудоспособности и конституционного права не свидетельствовать против своего партнера».

В то же время семья главы СНБО Украины Александра Турчинова начала активно агитировать за семейные ценности и выступать против «гомодиктатуры».

В субботу президент Украины Петр Порошенко получил письмо от 35 депутатов Европейского парламента с просьбой возглавить гей-парад, который пройдет 17 июня в Киеве.