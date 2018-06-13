Семья секретаря СНБО Украины начала активно бороться с «гомодиктатурой»

В преддверии «Марша равенства», который должен пройти в Киеве 17 июня, семья главы СНБО Александра Турчинова начала активно агитировать за семейные ценности и выступать против «гомодиктатуры».

Супруга главы СНБО Анна Турчинова, которая является деканом факультета Национального педагогического университета им. Драгоманова, написала статью «Гомодиктатура. Как развращать детей», раскритиковав программу минобразования, сообщает «Страна.ua».

В статье она отмечает, что гендерная идеология, целью которой является преодоление гетеросексуальности, добралась до украинских школ. По ее словам, эту идеологию лоббирует антидискриминационная комиссия, которая занимается рецензированием школьных учебников в «Институте модернизации содержания образования».

В частности, ее смутили рекомендации к учебникам для первоклашек. Там, в частности, есть совет не изображать девочек, непременно играющих в куклы, так как они могут, как и мальчики, играть в машинки. Или не изображать людей за стереотипными занятиями, а то дети усвоят, что мама после работы обязана готовить ужин и мыть посуду, а папа – лежать на диване и смотреть телевизор. Также эксперты рекомендуют добавлять изображения людей в инвалидных колясках, с ожирением, с другим цветом кожи. По их мнению, следует употреблять феминитивы.

«Надеюсь, что и правительство вместе с президентом положат конец этому мракобесию. Иначе мы скоро увидим Содом и Гоморру вживую», – отмечает Турчинова.

В то же время сын Турчинова Кирилл, который является замглавы молодежного крыла «Народного фронта», принял участие во всеукраинском шествии в защиту прав детей и семей. Участники мероприятия говорили о моральных и духовных основах семьи и брака как союза мужчины и женщины, необходимых для гармоничного воспитания детей.

Издание отмечает, что этот марш оппонировал «Маршу равенства», назначенному на 17 июня.

Сам глава СНБО пока не высказывал своего отношения к этой теме.

Напомним, в субботу президент Украины Петр Порошенко получил письмо от 35 депутатов Европейского парламента с просьбой возглавить гей-парад в Киеве.