В ЕС призвали Порошенко возглавить гей-парад в Киеве

Президент Украины Петр Порошенко получил письмо от 35 депутатов Европейского парламента с просьбой возглавить гей-парад в Киеве.

В письме, опубликованном на сайте депутата Ребекки Хармс, сказано, что Европейский союз пропагандирует равные права для всех вне зависимости от пола, национальности, цвета кожи или ориентации. Украине, стремящейся в ЕС, предложено продемонстрировать прогресс, достигнутый в отношении представителей ЛГБТ-сообщества.

В открытом письме также высказывается сожаление о том, что законодательный процесс застопорился, а Украина остается одним из последних мест в Европе, где законы секс-меньшинств не защищают, а на почве ненависти к ним возникают конфликты и преступления. Порошенко попросили обеспечить на предстоящем гей-параде спокойствие и безопасность.

«Мы также просим украинские власти, парламент, кабинет министров и президента укреплять приверженность страны европейскому будущему и закончить работу по обеспечению основных прав для представителей ЛГБТ на Украине. Большие изменения чаще всего начинаются с символических жестов. Мы призываем украинских лидеров присоединиться к своим гражданам на КиевПрайде 17 июня. Свершите историю, будьте в первых рядах, когда украинцы будут шагать вперед, к крепкой, поддерживающей разнообразие и равенство демократии в нашей европейской семье», – говорится в письме.

Напомним, что в Киеве 17 июня должен пройти уже четвертый по счету «Марш равенства». В прошлом году на гей-параде националисты атаковали участников, чтобы сорвать мероприятие, а в 2016 году были задержаны 50 агрессивно настроенных человек. Согласно статистике, в 2016 году 43% опрошенных киевлян негативно отнеслись к проведению парада.