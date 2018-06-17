Полиция Киева задержала рвавшихся на гей-парад украинских националистов

Задержаны более полусотни националистов, попытавшихся помешать проведению «Марша равенства» в Киеве.

В управление полиции доставлены 56 человек для установления личности и выяснения обстоятельств, передает ТАСС со ссылкой на нацполицию Киева.

«Примерно в 6 часов группа лиц, а это более 150 человек, вышла на перекресток улицы Владимирская – бульвар Тараса Шевченко и перекрыла дорогу на маршруте движения «Марша равенства». С участниками акции общались сотрудники полиции, однако они отказались освободить проход. В результате, чтобы избежать провокаций и возможных столкновений, стражи порядка оттеснили их с дороги», – рассказали в полиции.

Отмечается, что националисты применили газовые баллончики.

Кроме того, стычка между националистами и участниками марша произошла возле киевского отеля «Опера».

Предполагается, что участие в «Марше равенства» примут около 5 тыс. человек.

Напомним, в среду стало известно, что минюст Украины сохранил пункт о легализации однополых партнерств в плане действий по реализации национальной стратегии в области прав человека.

Ранее президент Украины Петр Порошенко получил письмо от 35 депутатов Европейского парламента с просьбой возглавить гей-парад в Киеве.