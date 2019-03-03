Националисты в Киеве потребовали посадить Порошенко

Украинские националисты разместили на майдане Незалежности в центре Киева большой баннер с требованием посадить действующего президента страны Петра Порошенко, заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского и его сына Игоря (прежняя фамилия обоих – Свинарчук).

Как сообщает украинское издание «Страна», в субботу в Киеве прошел марш националистов из 20 областей Украины, он приурочен ко второй годовщине создания организации «Национальный корпус». Участники марша колонной прошли от Крещатика по центральным улицам Киева, а на главной площади украинской столицы вывесили огромный баннер с призывом посадить Порошенко и Свинарчуков (Гладковских).

«В центре Киева сегодня достопримечательность. Приходите фотографироваться», – написал глава пресс-службы Национального корпуса Украины Роман Черышев в Facebook и прикрепил фотографию баннера.

Ранее юморист Владимир Зеленский – лидер предвыборного рейтинга на Украине – пообещал, что один из кандидатов в президенты страны непременно окажется в тюрьме. Так он обыграл предвыборный слоган Петра Порошенко «Кандидатов много – президент один».