Эксперт: БРИКС является площадкой для формирования многополярного мира

Эксперты рассказали, что необходимо для формирования многополярного мира

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«На место однополярного мира должно прийти что-то новое. В этой связи я считаю, что будущее за многополярностью. И новый мировой порядок уже находится в стадии экономического и идеологического формирования. Это происходит, прежде всего, на площадке БРИКС», – сказал Михаил Смирнов, замдекана юридического факультета РГУ нефти и газа им. Губкина.

«Если нынешний кризис будет усугубляться и США не захотят отступить, то это может привести к формированию военного союза России, Китая и других стран. То есть мы перейдем к новому формату противостояния с Западом», – добавил собеседник. По его словам, не последнюю роль в этом вопросе сыграет наличие вооружений. «Может быть, в другой ситуации это было бы не столь важное преимущество, но мы видим слом международной архитектуры безопасности, попрание Западом правил многосторонних отношений. Поэтому к такому повороту событий тоже стоит готовиться», – подчеркнул спикер.

В контексте формирования многополярного мира крайне важны обоюдополезные инициативы между странами, добавляет Нако Стефанов, профессор Софийского университета им. Святого Климента. «Например, Москва могла бы на площадке Совбеза ООН поддержать нашу инициативу о создании в Болгарии «территории мира». Это позволило бы убрать из страны все иностранные военные базы», – объясняет спикер.

«Более того, это нашло бы поддержку и у ряда болгарских политических партий, а также местного населения. Таким образом, Россия и Болгария сделали бы важнейший шаг навстречу друг другу и формированию многополярного мира, а, значит, это было бы и в интересах российской общественности», – считает он.

Политолог также рассказал, что исполнительная власть Болгарии на данном этапе придерживается евроатлантических идей, однако это не соответствует взглядам граждан на будущее государства. «У нас примерно две трети жителей страны поддерживают идею о «территории мира», а также хорошо относятся к России. То есть, весомая часть болгарского общества игнорируется. И это при том, что ни НАТО, ни так называемый коллективный Запад по большому счету не принесли республике ничего хорошего», – заключил Стефанов.

В пятницу в Москве стартовала двухдневная международная научная конференция «Переход к многополярности и формирование нового мирового порядка». Организаторами мероприятия выступили Институт всеобщей истории Российской академии наук, Российское историческое общество, Институт перспективных исторических исследований (Ассоциация «ИЛИИ»), Фонд развития международных общественных и культурных коммуникаций «На том стоим» при поддержке ПАО «Транснефть» и Российского фонда мира.

Мероприятие стало площадкой, на которой российские и зарубежные эксперты получили возможность свободно обмениваться мнениями по самым актуальным вопросам. Специалисты обсудили роль различных регионов земного шара в формировании нового многополярного мира, интеграционные объединения и их развитие, в первую очередь БРИКС, место и роль России в новом мировом порядке, ценностный аспект происходящих в мире изменений, кризис глобального доминирования Запада в системе международных отношений.

В рамках конференции прошла презентация и обсуждение российскими и иностранными специалистами документа-концепции многополярного мира, в котором отражены основные тенденции современного периода в развитии международных отношений и мировой политики. Концепция подготовлена в развитие итогов состоявшейся в октябре прошлого года в Москве международной научной конференции «Формирование и смена международно-политических систем. Опыт истории для современного миропорядка».

С приветственным словом к участникам обратилисьпредседатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, замминистра науки и высшего образования Константин Могилевский, спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.

В конференции приняли участие ведущие российские эксперты, а также более 14 иностранных специалистов, представляющих научные институты Китая, Индии, ЮАР, Ирана, Вьетнама, Сербии, Казахстана, Франции, Великобритании, Ирландии, Канады, Болгарии.

Ранее Ассамблея народов Евразии выступила против хаоса в международных отношениях, попрания международных норм и Устава ООН, заявил член высшего консультативного совета Ассамблеи, председатель совета Ассоциации российских дипломатов Игорь Халевинский.

Как заявил, в свою очередь, заместитель секретаря Общественной палаты России Александр Школьник, Вашингтону следует понять, что с Москвой нужно выстраивать диалог и находить точки соприкосновения по всем важным вопросам.