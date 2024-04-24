Ассамблея народов Евразии выступила против попрания норм и Устава ООН

Дипломат: Ассамблея народов Евразии выступает против попрания норм и Устава ООН

Tекст: Ольга Никитина

«Семь лет в жизни такой мощной организации, как Ассамблея, – это большой этап. Создание Ассамблеи явилось ответом на веление времени, на хаос в международных отношениях, попрание международных норм, Устава ООН», – отметил Халевинский, выступая на заседании объединения. Сессия проходит в Общественной палате России, передает ТАСС.

Халевинский подчеркнул, что объединение выступает за справедливость, взаимопонимание, взаимоуважение. «Мы считаем ООН универсальной международной организацией. Исследование принципов, заложенных в Уставе ООН, – это наша прерогатива», – сказал он.

«Ассамблея развивает отношения с организациями и способствует личным человеческим контактам, каждое мероприятие Ассамблеи способствует появлению новых контактов», – добавил он.

В свою очередь председатель Генсовета ассамблеи Светлана Смирнова сообщила, что Ассамблея народов Евразии намерена провести в мае 2025 года Всемирный Общественный саммит с участием общественных лидеров разных стран. «Все форумы общественной и народной дипломатии являются лейтмотивом и ступенью к проведению нашего большого проекта – Всемирного Общественного саммита», – сказала Смирнова.

«Мы очень надеемся, что в мае следующего года будет проходить очередная отчетно-выборная Генеральная Ассамблея народов Евразии, на которую соберутся все члены нашей ассамблеи, и мы сможем в эти даты провести Всемирный Общественный саммит, пригласить всех мировых общественных лидеров», – добавила она.

«Мы будем проводить саммит руководителей, лидеров общественного мнения разных стран, – отметила она. – Потому что сегодня в условиях формирования многополярного мира очень важно объединить все здравые силы нашей планеты. Мы будем рассматривать на саммите животрепещущие вопросы повестки дня».

По словам председателя Генсовета, ассамблея продолжает сотрудничество с БРИКС, ШОС, имеются большие проекты с ЮНЕСКО и ООН.

Как заявил заместитель секретаря Общественной палаты России Александр Школьник, Вашингтону следует понять, что с Москвой нужно выстраивать диалог и находить точки соприкосновения по всем важным вопросам.

«К сожалению, под влиянием русофобских настроений, которые искусственно подогреваются правящими кругами США и их вассалами, ряд стран евразийского континента значительно ограничил возможность общения, но ситуация поправима. Осознание ошибочности действий Евросоюза и США при настойчивом желании поддержать Украину оружием и продолжать конфликт постепенно приходит ко всем здравомыслящим гражданам в самых разных уголках земного шара», – сказал он.

«Отдельные страны евразийского континента, как мне представляется, все еще опасаются американского гегемона, потому пока предпочитают держать паузу. США, словно собака на сене, не дают признать очевидное – Россию не победить на поле боя, с Россией нужно договариваться, находить точки соприкосновения», – заявил Школьник.

Кроме того, он отметил, что среди евразийских стран у России «гораздо больше друзей, готовых к построению многополярного мира». «Уверен, что такие точки созидательной силы в разных государствах Евразии будут только расти», – добавил он.

