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    Сергей Миркин Сергей Миркин Чем современная Украина похожа на УНР 1918 года

    Время идет, но украинские политики соблюдают «традиции», установленные более чем 100 лет назад – лизать сапоги западным покровителям, нести ахинею и изолировать политических оппонентов.

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    Борис Акимов Борис Акимов Давайте выныривать из Сети

    Если сегодня мы все с вами с утра до вечера сидим в интернете, то и завтра будет так же? Да нет же. Завтра будет так, как мы решим сегодня, точнее, как решат те, кто готов найти в себе силы что-то решать.

    5 комментариев
    26 апреля 2024, 14:08 • Новости дня

    Песков: За визитом Путина в Китай будет следить весь мир

    Tекст: Валерия Городецкая

    К поездке российского лидера Владимира Путина в КНР будет приковано внимание всего мира, подготовка к визиту находится на завершающей стадии, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Сроки поездки будут объявлены после согласования с китайской стороной, добавил Песков, передает ТАСС.

    Представитель Кремля подчеркнул, что любые контакты лидеров России и Китая являются событием, приковывающим к себе внимание всего мира. «Россия и Китай – это страны суверенные, дорожащие своим суверенитетом, испытывающие на себе давление Запада и достаточно уверено стоящие на ногах, с тем чтобы это давление выдерживать», – отметил он.

    Стороны планируют обсудить вопросы, представляющие взаимный интерес с акцентом на дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества, добавил Песков.

    Накануне Путин рассказал о планах посетить Китай.

    25 апреля 2024, 17:04 • Новости дня
    Путин объяснил, почему Россия не всегда симметрично отвечает на санкции

    Путин заявил об отсутствии выгоды для России всегда отвечать на санкции Запада симметрично

    Путин объяснил, почему Россия не всегда симметрично отвечает на санкции
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия должна искать выгоду, принимая решение об ответе на санкции, заявил президент РФ Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

    Путин, комментируя предложение ввести ограничения, аналогичные тем, что вводят недружественные страны, отметил, что России действовать по «правилу талиона» не всегда выгодно, передает ТАСС.

    «Надо смотреть, что нам выгодно и невыгодно – в целом», – уточнил он. «Запреты иногда выгодная штука – поставить на место тех, кто нам запрещает. Но иногда невыгодная», – добавил глава государства.

    Напомним, российский лидер Владимир Путин в четверг прибыл в Московский дом музыки, где проходит съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не стал раскрывать, каким будет ответ России на возможное изъятие российских активов на Западе.

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    26 апреля 2024, 10:32 • Новости дня
    Блинкен высказал главе МИД Китая недовольство поддержкой России со стороны КНР
    Блинкен высказал главе МИД Китая недовольство поддержкой России со стороны КНР
    @ Liu Jie/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи с министром иностранных дел Китая Ван И выразил беспокойство в связи с поддержкой, которую Пекин оказывает России, передает Agence France-Presse со ссылкой на представителя Госдепа США.

    Речь шла о якобы поддержке Китая российской оборонно-промышленной базы.

    Кроме того, Блинкен заявил о важности поддержания мира и стабильности в Тайваньском проливе и ближневосточном регионе, передает ТАСС.

    По информации AFP, Блинкен, который с 24 по 26 апреля находится с визитом в Китае, в пятницу собирается встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином.

    Ранее посольство КНР в Вашингтоне уже опровергало заявление американских чиновников о якобы поставках Китаем вооружений России.

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    25 апреля 2024, 17:33 • Новости дня
    Путин рассказал о работе «народного ВПК»
    Путин рассказал о работе «народного ВПК»
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В России активно работает «народный ВПК», Минобороны не успевает фиксировать все предложения, поступающие от людей в этой отрасли, заявил президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

    «Так называемый народный ВПК уже работает вовсю, Минобороны не успевает за предложениями отследить, которые предлагают люди, занятые в этой сфере. Каждый день рождаются новые предложения», – рассказал глава государства, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Путин подчеркнул, что успех на поле боя напрямую связан с эффективностью и скоростью решения технологических задач.

    В феврале министр обороны Сергей Шойгу рассказывал о появлении в России «народного военно-промышленного комплекса» – россияне самостоятельно начали осваивать производство военной техники для нужд СВО.

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    25 апреля 2024, 16:08 • Новости дня
    Путин назвал задачи модернизации налоговой системы
    Путин назвал задачи модернизации налоговой системы
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Модернизация фискальной системы должна обеспечить более справедливое распределение налоговой нагрузки, заявил президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

    «Сейчас правительство вместе с деловыми, общественными объединениями, субъектами Федерации и парламентом работают над этим важнейшим вопросом, обсуждают параметры изменений и готовят соответствующие предложения. Повторю: обновленные налоговые условия нужно зафиксировать на длительный срок», – приводятся его слова в Telegram-канале Кремля.

    Путин добавил, что «модернизация фискальной системы должна обеспечить более справедливое распределение налоговой нагрузки, при этом стимулировать бизнес, который развивается, инвестирует, в том числе в инфраструктурные, социальные, кадровые проекты. Словом, надо обеспечить стабильные и предсказуемые условия для надежной, уверенной работы бизнеса».

    Ранее Путин заявил, что позитивные тенденции в экономике России укрепляются, несмотря на беспрецедентные вызовы.

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    25 апреля 2024, 16:19 • Новости дня
    Путин: Трудовая миграция не решит проблему дефицита кадров в России
    Путин: Трудовая миграция не решит проблему дефицита кадров в России
    @ Михаил Почуев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия в ближайшие годы будет испытывать нехватку работников – и эту проблему невозможно решить с помощью мигрантов, заявил глава государства Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

    «По оценке экспертов, в ближайшие годы Россия будет испытывать объективный дефицит кадров и квалификаций. Его, безусловно, нельзя покрыть механически за счет трудовой миграции, ввоза низкоквалифицированной рабочей силы из-за рубежа. Это проблему не решит, нам нужны другие подходы», – сказал президент, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что в этой связи перед системой профессионального образования стоит задача по подготовке современных специалистов, ее цель – давать такие навыки и квалификации, которые обеспечат интересую, надежную и хорошо оплачиваемую работу.

    Ранее Путин отметил рекордно низкую безработицу в России.

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    26 апреля 2024, 11:06 • Новости дня
    ФОМ: Путину доверяют 79% опрошенных россиян

    Tекст: Ольга Никитина

    Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину снизился на 3 п. п. и составляет 79%, при этом 80% респондентов считают, что он работает хорошо, свидетельствуют результаты опроса Фонда «Общественное мнение».

    Опрос проводился 19-21 апреля среди 1,5 тыс. россиян.

    «О доверии Владимиру Путину заявили 79% россиян (минус 3 п. п. за неделю). Также большинство населения (80% – минус 3 п. п.) уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства», – передает ТАСС сообщение соцслужбы.

    Положительную оценку работы правительства дали 55% участников опроса (минус 4 п. п.), а о том, что глава кабинета министров Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 55% опрошенных (минус 5 п. п.).

    Уровень поддержки «Единой России» составил 46% (минус 8 п. п.), КПРФ – 8% (плюс 2 п. п.), ЛДПР – 8% (без изменений), «Справедливой России – За правду» – 3% (плюс 1 п. п.), «Новых людей» – 4% (плюс 1 п. п.).

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    25 апреля 2024, 16:25 • Новости дня
    Путин назвал неуместными претензии к собственникам приватизированных предприятий
    Путин назвал неуместными претензии к собственникам приватизированных предприятий
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Претензии к собственникам приватизированных предприятий, которые успешно работают и помогают обеспечивать национальную безопасность России, неуместны, заявил президент РФ Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

    «Например, если актив был приватизирован в начале 90-х годов по согласованию только с регионом, без участия федерального центра, федеральное правительство в то время само упустило из внимания эти сделки. Сейчас не буду говорить, сознательно это было сделано или нет, неважно. Но факт остается фактом», – отметил глава государства, передает ТАСС.

    «Правительство не проконтролировало, не сделало то, что должно было сделать в соответствии с тогдашней нормативной базой. А значит, претензии к нынешним собственникам активов неуместны. Особенно к тем, кто нормально, успешно работает, решает социальные вопросы, помогает обеспечивать национальную безопасность», – уточнил он.

    Ранее Путин заявил, что изъятие бизнеса оправдано только в случае, когда бездействие собственников предприятий, имущественных комплексов наносит прямой ущерб безопасности страны и национальным интересам.

    Напомним, российский лидер Владимир Путин в четверг прибыл в Московский дом музыки, где проходит съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

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    25 апреля 2024, 16:02 • Новости дня
    Путин заявил, что речи о пересмотре приватизации не идет

    Путин: Пересмотра приватизации нет, бизнес изымают только при ущербе безопасности России

    Путин заявил, что речи о пересмотре приватизации не идет
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Изъятие бизнеса оправдано только в случае, когда бездействие собственников предприятий, имущественных комплексов наносит прямой ущерб безопасности страны и национальным интересам, заявил президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

    «В последнее время правоохранительные органы возбудили ряд дел по возврату в государственную собственность некоторых активов. Хотел бы подчеркнуть: речь идет не о пересмотре приватизации, а о случаях, когда действия или бездействие собственников предприятий, имущественных комплексов наносят прямой ущерб безопасности страны и национальным интересам. Хочу еще раз обратить внимание – и коллег в этом зале, и в правоохранительных органах: изъятие бизнеса оправдано только в той ситуации, о которой было только что мною сказано», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

    Ранее Путин заявил, что условия для ведения и развития бизнеса в России будут максимально предсказуемыми.

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    25 апреля 2024, 16:39 • Новости дня
    Путин отметил успехи ЦБ по сдерживанию инфляции
    Путин отметил успехи ЦБ по сдерживанию инфляции
    @ Булкин/NEWS.ru/TACC

    Tекст: Валерия Городецкая

    Угроза инфляции в России сохраняется, однако видны положительные тенденции в сторону ее снижения, заявил российский лидер Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

    «Объемы кредитования растут, и темпы хорошие. Но угроза инфляции, как считает руководство Центрального банка, все-таки над нами еще висит. Мы видим тенденции – тенденции положительные, в сторону снижения. Надеюсь, и соответствующая реакция будет у регулятора», – сказал глава государства, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Путин добавил, что в настоящее время ЦБ удается поддерживать объем кредитования экономики и бороться с инфляцией. Он также отметил, что ЦБ держит ключевую ставку на том уровне, который не даст инфляции достичь двузначных значений.

    «Мы видим, и Центральный банк видит, конечно, эти тенденции, направленные на снижение инфляции, хотя риски еще существуют, поэтому они ее [ключевую ставку] и держат. Наверное, если пойти по другому пути, то может возникнуть ситуация, как в некоторых соседних странах, где инфляция – двузначные величины. И держится, несмотря на то, что ключевая ставка увеличена там в разы», – сказал он, приведя в пример Турцию.

    Ранее Путин заявил, что рост ВВП России продолжает показывать хорошие темпы.

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    25 апреля 2024, 15:28 • Новости дня
    Путин приехал на съезд РСПП
    Путин приехал на съезд РСПП
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин прибыл в Московский дом музыки, где проходит съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Встречал главу государства руководитель РСПП Александр Шохин.

    О планах президента выступить на мероприятии сообщал ранее его пресс-секретарь Дмитрий Песков, напоминает ТАСС.

    Путин традиционно принимает участие в съездах РСПП, за последние десять лет он пропустил мероприятие лишь в 2022 году, однако и тогда направил делегатам приветствие. В 2020 году во время пандемии президент встречался с правлением РСПП, а участники проходившего одновременно в удаленном режиме съезда наблюдали за его выступлением онлайн.

    Нынешний съезд, 33-й по счету, несколько раз переносился. Сначала мероприятие было запланировано на февраль, затем несколько раз менялась точная дата его проведения в апреле.

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    25 апреля 2024, 15:56 • Новости дня
    Путин: Рост ВВП России продолжает показывать хорошие темпы

    Путин: ВВП России прибавил в среднем более 6% в первые месяцы 2024 года

    Tекст: Дарья Григоренко

    Валовой внутренний продукт (ВВП) России в первые месяцы 2024 года демонстрирует хорошие темпы роста, заявил президент РФ Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

    «По итогам прошлого года ВВП России, как вы знаете, прибавил 3,6%. Статистика первых месяцев текущего года показывает, что он продолжает демонстрировать хорошие темпы», – отметил Путин, передает ТАСС.

    По его словам, в январе ВВП России прибавил 4,6%, в годовом выражении в феврале – 7,7%, за первые два месяца рост ВВП РФ составил в среднем 6%, пишет РИА «Новости».

    Напомним, в четверг президент России Владимир Путин прибыл в Московский дом музыки, где проходит съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

    Коментарии (0)
    25 апреля 2024, 20:32 • Новости дня
    Закрытая встреча Путина с бизнесом продлилась более двух часов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Закрытая встреча президента России Владимира Путина с бизнесом завершилась, она продлилась более двух часов, сообщили СМИ.

    Отмечается, что глава государства в течение более чем двух часов беседовал с представителями различных отраслей экономики. Он также ответил на вопросы бизнесменов в открытом формате, передает ТАСС.

    Перед этим президент прибыл в Московский дом музыки, где проходит съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что условия для ведения и развития бизнеса в России будут максимально предсказуемыми.

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    25 апреля 2024, 16:32 • Новости дня
    Путин: Кабмин готовит к запуску модернизированный механизм регуляторной гильотины

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил, что правительство России готовит к запуску модернизированный механизм регуляторной гильотины, это будет еще один масштабный этап дебюрократизации.

    «Здесь отмечу так называемую регуляторную гильотину. Взамен сотен и даже тысяч архаичных, устаревших нормативных актов уже принят достаточно компактный перечень документов с более современными, понятными требованиями. Они обязательно будут и дальше поддерживаться в актуальном состоянии», – приводит его слова РИА «Новости».

    «Сейчас правительство готовит к запуску модернизированный механизм регуляторной гильотины. По сути предстоит еще один масштабный этап расчистки нормативной базы», – добавил президент.

    Он отметил, что в последние три года, исходя из запросов и рекомендаций бизнеса, внедряется региональный инвестиционный стандарт.

    «Его задача – обеспечить единые принципы и механизмы привлечения инвесторов во всех субъектах РФ, причем на основе лучших практик, которые зарекомендовали себя в реальной работе», – добавил Путин.

    Ранее Путин заявил, что позитивные тенденции в экономике России укрепляются, несмотря на беспрецедентные вызовы.

    Коментарии (3)
    25 апреля 2024, 15:50 • Новости дня
    Путин пообещал максимальную предсказуемость условий для ведения бизнеса
    Путин пообещал максимальную предсказуемость условий для ведения бизнеса
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Условия для ведения и развития бизнеса в России будут максимально предсказуемыми, заявил президент Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

    «Мы будем обеспечивать максимальную предсказуемость условий для ведения и развития бизнеса. Уверен, что на эту тему у всех много вопросов, но мы будем двигаться по этому пути», – приводит его слова ТАСС.

    «Государство будет и дальше поддерживать бизнес, чтобы он запускал перспективные проекты, наращивал вложения капитала, создавал новые рабочие места, словом, действовал и в деловых интересах, и работал на повышение благосостояния граждан, на повышение благосостояния российских семей», – заявил президент.

    Напомним, Путин в четверг прибыл в Московский международный Дом музыки, где принимает участие в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

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    25 апреля 2024, 15:45 • Новости дня
    Путин отметил рекордно низкую безработицу в России

    Путин: Безработица в России держится на уровне ниже 3%, она снизилась среди молодежи

    Путин отметил рекордно низкую безработицу в России
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Безработица в России держится на показателе ниже 3%, причем снижение произошло в том числе среди российской молодежи, это рекордно низкий показатель, заявил президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

    «В целом набрана хорошая, сильная динамика, что заметно и по состоянию рынка труда. Сегодня в России рекордно низкая безработица – менее трех процентов. Что особенно важно – мы сократили ее, так называемую структурную компоненту, то есть значительно снизилась молодежная безработица», – цитирует ТАСС Путина.

    По его словам, безработица также снизилась в тех регионах и населенных пунктах, где она была исторически высокой.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что несет России отсутствие безработицы.

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