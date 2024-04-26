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Песков: За визитом Путина в Китай будет следить весь мир
К поездке российского лидера Владимира Путина в КНР будет приковано внимание всего мира, подготовка к визиту находится на завершающей стадии, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Сроки поездки будут объявлены после согласования с китайской стороной, добавил Песков, передает ТАСС.
Представитель Кремля подчеркнул, что любые контакты лидеров России и Китая являются событием, приковывающим к себе внимание всего мира. «Россия и Китай – это страны суверенные, дорожащие своим суверенитетом, испытывающие на себе давление Запада и достаточно уверено стоящие на ногах, с тем чтобы это давление выдерживать», – отметил он.
Стороны планируют обсудить вопросы, представляющие взаимный интерес с акцентом на дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества, добавил Песков.
Накануне Путин рассказал о планах посетить Китай.