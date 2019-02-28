Зеленский пригрозил тюрьмой одному из кандидатов в президенты Украины

Юморист Владимир Зеленский пообещал, что один из кандидатов в президенты Украины непременно окажется в тюрьме; так он обыграл предвыборный слоган Петра Порошенко «Кандидатов много – президент один».

Зеленский в Facebook указал на сообщения о хищениях в «Укроборонпроме» и на признание Конституционным судом противоречащим основному закону Украины уголовное дело против чиновников, которых подозревают в незаконном обогащении. По словам комика, нынешние украинские власти хотят «забрать с собой украденное у народа и армии».

«Мы вместе с экспертами подготовим наш ответ клептократам, чтобы ни один из них не избежал ответственности. Кандидатов много, но один из них без сомнений сядет в тюрьму!» – заключил Зеленский.

Ранее комик обыграл другой лозунг Порошенко. «Сейчас я понял, что такое «Армия. Язык. Вера». Разворовать армию, искусственно разделить людей языком. Поэтому и веры вам нет», – сказал Зеленский.

Напомним, лозунг «Кандидатов много – президент один», используемый в предвыборной кампании Порошенко, повторяет агитацию Владимира Путина на выборах 2012 года.

Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, как в ходе избирательной кампании Порошенко пытается подражать российскому лидеру.