Грузия обвинила Европарламент в политической коррупции

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

«Ярким примером политической коррупции является отраженный в принятой накануне ЕП резолюции призыв освободить Саакашвили по неким гуманитарным соображениям», – сказал он.

«У криминала Саакашвили есть несколько покровителей в Европе», – отметил спикер высшего законодательного органа Грузии.

По словам Шалвы Папуашвили, «к сожалению, видим в Европарламенте политическую коррупцию».

Он напомнил, что в «кабинетах Брюсселя» принимали разыскивавшегося Грузией Саакашвили, а потом «стимулировали его прокрасться в Грузию».

«Европейские политики обрекли нас таким образом на хаос, а сами положили ногу на ногу. Теперь же резолюциями добиваются освобождения этого криминала. Эти политики используют трибуну (ЕП) в собственных политических интересах», – заявил председатель парламента Грузии.