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Грузия обвинила Европарламент в политической коррупции
Призыв европейских парламентариев освободить отбывающего шестилетнее заключение за коррупцию и злоупотребление служебным положением гражданина Украины, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили является примером «политической коррупции», заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Ярким примером политической коррупции является отраженный в принятой накануне ЕП резолюции призыв освободить Саакашвили по неким гуманитарным соображениям», – сказал он.
«У криминала Саакашвили есть несколько покровителей в Европе», – отметил спикер высшего законодательного органа Грузии.
По словам Шалвы Папуашвили, «к сожалению, видим в Европарламенте политическую коррупцию».
Он напомнил, что в «кабинетах Брюсселя» принимали разыскивавшегося Грузией Саакашвили, а потом «стимулировали его прокрасться в Грузию».
«Европейские политики обрекли нас таким образом на хаос, а сами положили ногу на ногу. Теперь же резолюциями добиваются освобождения этого криминала. Эти политики используют трибуну (ЕП) в собственных политических интересах», – заявил председатель парламента Грузии.