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Глава Минстроя Файзуллин похвалил Тюменскую область за работу после паводка
Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев и губернатор Тюменской области Александр Моор осмотрели территории, пострадавшие от паводка.
Благодаря слаженной работе региональной команды сформировано 26 пунктов временного пребывания, в которых размещены 539 человек, сообщается в Telegram-канале Минстроя.
В ходе рабочего визита в регион проведен осмотр дамбы на реке Ишим. Более 100 человек формируют мешки с песком, которые используют для укрепления дамбы.
«Работа, которую проделали жители, спасатели МЧС, курсанты военного училища, – пример сплоченности в сложную для региона минуту. Выражаю слова благодарности каждому, кто принимает участие в этом важном деле», – сказал Файзуллин.
В настоящее время для защиты населенных пунктов и борьбы с последствиями паводка федеральный центр и команда региона держат ситуацию на контроле.
Ранее министр также посетил Курганскую область. По поручению президента России Владимира Путина глава ведомства продолжает работу в регионах, пострадавших от паводка.