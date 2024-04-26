В аэропорту Кишинева вновь задержали возвращавшихся из Москвы политиков

Tекст: Ольга Никитина

Она рассказала, что из Москвы через Ереван в Кишинев летели около 150 человек, которые посещали выставку «Россия» и встречались с Иланом Шором. Она отметила, что мероприятия проходили под эгидой блока «Победа», передает РИА «Новости».

Этих людей, рассказала она, как и предыдущую группу, удерживали долго, более четырех часов.

Напомним, ранее в Молдавии правоохранительные органы провели обыски у представителей оппозиции, которые 22 апреля вернулись из России.