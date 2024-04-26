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В аэропорту Кишинева вновь задержали возвращавшихся из Москвы политиков
В аэропорту Кишинева вновь на протяжении нескольких часов удерживали молдавских политиков, которые возвращались со съезда, прошедшего в Москве, сообщила депутат парламента Молдавии Марина Таубер.
Она рассказала, что из Москвы через Ереван в Кишинев летели около 150 человек, которые посещали выставку «Россия» и встречались с Иланом Шором. Она отметила, что мероприятия проходили под эгидой блока «Победа», передает РИА «Новости».
Этих людей, рассказала она, как и предыдущую группу, удерживали долго, более четырех часов.
Напомним, ранее в Молдавии правоохранительные органы провели обыски у представителей оппозиции, которые 22 апреля вернулись из России.