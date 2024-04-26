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Журналиста Forbes Мингазова задержали за фейки о ВС России
Сотрудника Forbes Russia Сергея Мингазова задержали в Хабаровске за распространение ложных сведений о российской армии, сообщил его адвокат Константин Бубон.
Причиной задержания стал репост «сторонней информации, текста другого человека из другого Telegram-канала», указал Бубон в беседе с ТАСС.
Он подчеркнул, что Мингазов задержан за публикации, не имеющие отношения к Forbes.
В соцсетях защитник пояснил, что его клиент находится в изоляторе временного содержания УМВД по Хабаровску. Согласно предварительным данным, ему инкриминируется статья «Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС России».
В региональном УМВД не давали комментариев по этой теме.
Ранее в апреле СК запросил заочного ареста блогера Дмитрия Иванова (иноагент), известного как Камикадзе Ди. Причиной запроса стали публикации блогера с фейками про российскую армию.