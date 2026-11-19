Sky News: Оборонная компания BAE Systems решила уволить 1 тыс. сотрудников

Tекст: Дмитрий Зубарев

Британская оборонная компания BAE Systems планирует сократить почти тысячу рабочих мест. Об этом сообщила генеральный секретарь профсоюза Unite Шэрон Грэм, пишет Sky News.

«У нас не останется обрабатывающей промышленности, если правительство не начнет принимать важнейшие решения», – заявила Грэм. По ее словам, для предотвращения потери рабочих мест властям необходимо немедленно анонсировать контракты на производство истребителей Typhoon и совместных боевых самолетов.

В профсоюзе предупредили, что промедление с выбором наносит серьезный ущерб BAE Systems. Организация призвала правительство передать контракт на спутниковую систему Skynet 6 компании Airbus для защиты тысяч высококвалифицированных рабочих мест в Портсмуте и Стивенидже.

Штат BAE Systems в Британии насчитывает 50 тыс. человек, из которых 18,5 тыс. заняты в авиационном секторе. В октябре прошлого года Лондон заключил сделку на продажу Турции 20 истребителей Typhoon за 10,6 млрд долларов. Самолеты производятся в рамках партнерства Британии, Германии, Испании и Италии.

Теневой министр обороны Джеймс Картлидж обвинил правящую Лейбористскую партию в неспособности финансировать вооруженные силы. Он подчеркнул, что из-за действий властей британская оборонная промышленность приходит в упадок и теряет кадры, тогда как союзники по НАТО стимулируют свою экономику.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду телеканал Sky News сообщил о планах оборонной компании BAE Systems уволить более 1 тыс. сотрудников авиационного подразделения.

Ранее компания повысила прогноз по свободному денежному потоку на фоне роста объема заказов.

Также европейский авиастроительный концерн Airbus запланировал переговоры с BAE Systems о возможном присоединении к программе по созданию истребителя нового поколения.