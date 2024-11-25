Если все эти умозрительные проекты (Австро-Венгрия Орбана, Ле Пен во Франции, АдГ в Германии, консервативный Юг) реализуются, то мечта Де Голля и Аденауэра о «Европе отечеств» может оказаться вновь актуальной.11 комментариев
Су-34 нанес удар по скоплению техники ВСУ в Курской области
Су-34 уничтожил планирующими бомбами скопления ВСУ в Курской области
Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удар по технике и личному составу ВСУ на границе Курской области, используя планирующие авиабомбы, говорится в сообщении Минобороны.
Как отметили военные, цели были заранее разведаны, а удар наносился с использованием авиационных бомб, оснащенных универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). В результате удара уничтожены скопления личного состава и военной техники ВСУ, передает РИА «Новости».
После выполнения боевого задания самолет успешно вернулись на аэродром вылета.
До этого сообщалось, что Су-34 уничтожил «опорник» ВСУ в Курской области авиабомбой с УМПК.