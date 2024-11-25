Су-34 нанес удар по скоплению техники ВСУ в Курской области

Су-34 уничтожил планирующими бомбами скопления ВСУ в Курской области

Tекст: Максим Попов

Как отметили военные, цели были заранее разведаны, а удар наносился с использованием авиационных бомб, оснащенных универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). В результате удара уничтожены скопления личного состава и военной техники ВСУ, передает РИА «Новости».

После выполнения боевого задания самолет успешно вернулись на аэродром вылета.

До этого сообщалось, что Су-34 уничтожил «опорник» ВСУ в Курской области авиабомбой с УМПК.

