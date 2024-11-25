Если все эти умозрительные проекты (Австро-Венгрия Орбана, Ле Пен во Франции, АдГ в Германии, консервативный Юг) реализуются, то мечта Де Голля и Аденауэра о «Европе отечеств» может оказаться вновь актуальной.11 комментариев
Власти Чукотки предупредили о массовой атаке мошенников в соцсетях
Власти Чукотки сообщили о массовой атаке на аккаунты граждан с фейковых страниц чиновников
На Чукотке происходит массовая кибератака с использованием фейковых аккаунтов, включая поддельный телеграмм-аккаунт первого заместителя губернатора Павла Каргаполова.
На территории Чукотки происходит массовая атака на аккаунты жителей в социальных сетях, сообщает правительство автономного округа. Нападение осуществляется с фейковых аккаунтов, которые якобы принадлежат представителям правительства региона.
В сообщении говорится: «Внимание! Сейчас происходит массовая атака на аккаунты жителей Чукотки! Создаются фейковые аккаунты от руководителей правительства округа! В данный момент с фейкового телеграм-аккаунта первого заместителя губернатора Павла Каргаполова поступают сообщения».
Власти настоятельно рекомендуют жителям не взаимодействовать с мошенниками: не отвечать на их звонки, не переходить по подозрительным ссылкам и не переводить деньги.
До этого сообщалось, что в Telegram выявили схему кражи аккаунтов россиян под видом «советов по безопасности».