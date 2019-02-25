Порошенко рассказал о работе мечты после президентства

Президент Украины Петр Порошенко мечтает после окончания работы главой государства стать депутатом Европарламента от Украины.

«Когда меня спрашивают, а кем я хочу работать ... после президентской каденции или каденций, я сказал – для меня есть одна достойная работа, о которой я мечтаю: быть депутатом Европейского парламента от Украины», – передает слова Порошенко «Укринформ».

Однако, заметил президент Украины, делегировать своих депутатов в Европарламент может только страна-член Евросоюза.

Ранее Порошенко заявил, что Украина подаст заявку на вступление в Евросоюз в 2024 году. В феврале Украина закрепила курс страны в ЕС и НАТО в конституции.

Порошенко надеется быть избранным на второй президентский срок, однако он не является лидером президентского рейтинга – главным конкурентом неожиданно стал шоумен Владимир Зеленский.