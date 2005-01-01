На Украине объяснили «феномен Зеленского»

«Феномен» популярности юмориста Владимира Зеленского, ставшего кандидатом в президенты Украины, заключается в «форме протеста» украинцев, считает депутат Верховной рады и еще один претендент на пост главы украинского государства Евгений Мураев.

Депутат Рады в ответ на вопрос программы «Ринг Тайм» о «феномене Зеленского» сказал, что лидерство шоумена в ряде соцопросов объясняется формой протеста граждан страны. По его словам, за комика в основном готовы голосовать граждане молодого возраста, однако молодежь «не ходит на выборы», а потому, считает он, шансы на победу у Зеленского будут только если ему удастся «мобилизовать свою молодую часть избирателей».

Также депутат указал на недостаток политического опыта его оппонента на выборах. «Чтобы управлять государством, надо понимать, как оно устроено. Нужно понимать, как функционируют исполнительная, законодательная, представительская ветви власти, как формируются бюджеты, готовится отопительный сезон, что такое доходы, спецфонды, расходы бюджета. Нельзя прочитать книжечку и завтра идти», – приводит его слова РИА «Новости».

В то же время Мураев подчеркнул, что, несмотря на недостаток опыта, Зеленский «будет однозначно лучше [действующего президента Украины Петра] Порошенко».

Согласно последним данным, Владимир Зеленский лидирует в рейтинге кандидатов в президенты Украины – его готовы поддержать 21,9% от числа определившихся с выбором и готовых принять участие в голосовании. Лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко поддерживают 19,2%, действующего президента Петра Порошенко – 14,8%.

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