Зеленский заподозрил Порошенко в подчинении чиновникам-коррупционерам

Кандидат в президенты Украины от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский высказал предположение, что Петр Порошенко является марионеткой бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, подозреваемого в коррупции.

«У меня только один вопрос, я думаю, что он [Порошенко] увидит это. Так вы марионетка Свинарчука или Свинарчук – ваша марионетка? Если можно, передайте, пожалуйста, нашему гаранту», – сказал Зеленский, слова которого приводит ТАСС.

Свинарчук – прежняя фамилия Гладковского, подозреваемого в коррупции в оборонной сфере в крупных размерах.

В начале марта Украинские националисты разместили в центре Киева большой баннер с требованием посадить действующего президента страны Петра Порошенко, заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского и его сына Игоря (прежняя фамилия обоих – Свинарчук).

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