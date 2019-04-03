Лавров рассказал о наслаждении от искусства Зеленского

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что не знаком лично с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским, но наслаждается его творчеством.

«Я не знаком. Я наслаждаюсь его искусством по телевизору, в сериалах и фильмах», – передает слова Лаврова РИА «Новости».

Зеленский начал в 1997 году создал команду КВН «95 квартал», которая с 1998 по 2003 год выступала в Высшей лиге. В 2005 году на телеканале «Интер» он запустил шоу «Вечерний квартал», позже появилась студия «Квартал-95», выпустившая несколько телепроектов, мюзиклов, фильмов. В последнее время он стал известен по роли честного и принципиального школьного учителя Василия Голобородько в сериале «Слуга народа», который случайно стал президентом и начал бороться с коррупцией и олигархами.

Напомним, по итогам первого тура выборов Зеленский набрал 30,23% голосов избирателей, действующий глава государства Петр Порошенко – 15,95%. Они поборются за пост президента во втором туре выборов 21 апреля.

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