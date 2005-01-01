ЦИК Украины обработал 99,88% протоколов

После обработки Центризбиркомом Украины 99,88% протоколов у лидера первого тура выборов президента Украины Владимира Зеленского 30,23% голосов избирателей, действующий глава государства Петр Порошенко набирает почти вдвое меньше – 15,95%.

На третьем месте – лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко с 13,39% голосов, на четвертом – кандидат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрий Бойко с 11,67%. Замыкает пятерку глава партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко – у него 6,91%, следует из данных на сайте ЦИК Украины.

Второй тур выборов назначен на Украине на 21 апреля.

На ваш взгляд Готов ли Порошенко мирно отдать власть в случае поражения на выборах? Да

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Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Явка составила 63,52%. При этом в голосовании не смогли или не захотели принимать участие почти 11 млн граждан из 29,6 млн человек, которые были включены в избирательные списки. Так, из избирательного процесса были исключены неконтролируемые Киевом территории Донбасса, а это, по разным оценкам, от 2 млн до 4 млн человек, которые могли стать сторонниками оппозиционных кандидатов. Также не смогли проголосовать в силу особенностей внутреннего законодательства еще от 1 млн до 3 млн украинцев из числа внутренне перемешенных лиц и тех, кто не имеет постоянной прописки. Кроме того, новыми поправками в регламент ЦИК ликвидировал все избирательные участки в России. Таким образом, от голосования были отрезаны еще около 3 млн украинцев.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, какие приемы Порошенко может использовать ради сохранения власти, и сообщала, что перед Зеленским в преддверии второго тура стоит непростая задача – получить поддержку пророссийского электората Юго-Востока и не задеть чувств посольства США, которое прямо влияет на киевскую политику.