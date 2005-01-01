ЦИК Украины обработал 99,88% протоколов

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3 апреля, среда  |  Последнее обновление — 09:15  |  vz.ru
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Зачем государство превращает сборы в налоги

Налоговая служба наводит ужас на российский бизнесФото: Виктор Бартенев/«Интерпресс»/ТАСС
Во всем мире бизнес уже давно платит государству за вред, который наносит экологии или дорогам. Россия только наверстывает упущенное. Минфин придумал, как заставить бизнес платить ряд сборов, появившихся в России относительно недавно. Он предложил перевести их в разряд налогов и дать на откуп Федеральной налоговой службе. Как отреагировал на это бизнес и почему? Подробности...
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Зачем Трамп и Болтон дразнят Китай Тайванем

Джон Болтон охотно подыгрывает Трампу по тайваньской темеФото: Jim Young/Reuters
Новый поворот в американо-китайском противостоянии – в Вашингтоне решили в очередной раз поиграть на тайваньской теме. Заявление советника Трампа Джона Болтона о том, что США привержены своим обязательствам о защите Тайваня, прозвучало вскоре после сообщений о готовности продать острову 60 американских истребителей. Зачем Штаты сейчас пытаются разозлить Китай? Подробности...
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Корпорации начали «драться» за медалистов олимпиады «Я – профессионал»

Золотые медалисты олимпиады получат премии по 200–300 тысяч рублей Фото: vk.com/olimpiprofi
«Вы попали под прицел крупнейших компаний. Я вижу здесь лидеров российского рынка, каждый из которых выписывает себе победителей. Они начинают за вас драться. И это здорово», – заявил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко, открывая церемонию награждения золотых медалистов образовательной олимпиады для студентов «Я – профессионал». Подробности...
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Как «дюжина отморозков» взяла штурмом посольство КНДР

Так выглядит вход в посольство КНДР в Мадриде – именно его в итоге и брали штурмомФото: Sergio Perez/Reuters
Пхеньян впервые официально прокомментировал редчайший случай в дипломатической практике: захват северокорейского посольства в Мадриде. Хотя дерзкий налет произошел еще несколько недель назад, ряд обстоятельств мешали КНДР признать его публично. Кто и зачем напал на посольство – и какое отношение к этому имеют западные разведки? Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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У народного артиста нет права на создание фальшивок

Сергей Козлов, ветеран спецназа
Мародерство, убийство мирных граждан и целый сонм воинских преступлений. Такое впечатление, что на экране не Советская армия, а зондеркоманда СС. Но, очевидно, по представлениям Лунгина это норма жизни советских военных в Афганистане. Подробности...
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«Поколение Зе» не хочет жить в «украинском рейхе»

Андрей Манчук, политолог
Одним из главных результатов первого тура выборов в Украине стало банкротство пропагандистского тезиса о «единой стране». Украина оказалась расколотой по географическому, социальному и возрастному признакам. Подробности...
Обсуждение: 37 комментариев

Абсурдно отрицать собственную идентичность

Сергей Худиев, публицист, богослов
Бывает жутковато наблюдать, как люди на Украине с русскими именами и фамилиями, которые внешне неотличимы от русских, по-русски говорят о том, что они являются жертвами. Чего бы вы думали? Русского колониализма. А что? Дело модное! Подробности...
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    Роль Берии в истории

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      Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил Владимиру Путину орловского скакуна и киргизскую борзую тайган. Российский лидер, находившийся в республике с государственным визитом, с удовольствием принял подарки. Главы других стран и раньше дарили Путину собак
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          Готов ли Порошенко мирно отдать власть в случае поражения на выборах?
          • Да

          • Нет

          Какие кандидаты имеют наибольшие шансы выйти во второй тур президентских выборов на Украине?
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          • Зеленский - Тимошенко

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            Готов ли Порошенко мирно отдать власть в случае поражения на выборах?

            ЦИК Украины обработал 99,88% протоколов

               3 апреля 2019, 09:07
            Фото: TATYANA ZENKOVICH/EPA/ТАСС
            Текст: Алина Назарова

            Версия для печати  •
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            После обработки Центризбиркомом Украины 99,88% протоколов у лидера первого тура выборов президента Украины Владимира Зеленского 30,23% голосов избирателей, действующий глава государства Петр Порошенко набирает почти вдвое меньше – 15,95%.

            На третьем месте – лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко с 13,39% голосов, на четвертом – кандидат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрий Бойко с 11,67%. Замыкает пятерку глава партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко – у него 6,91%, следует из данных на сайте ЦИК Украины.

            Второй тур выборов назначен на Украине на 21 апреля.

            На ваш взгляд

             
            Готов ли Порошенко мирно отдать власть в случае поражения на выборах?


            Обсуждение: 26 комментариев

            Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Явка составила 63,52%. При этом в голосовании не смогли или не захотели принимать участие почти 11 млн граждан из 29,6 млн человек, которые были включены в избирательные списки. Так, из избирательного процесса были исключены неконтролируемые Киевом территории Донбасса, а это, по разным оценкам, от 2 млн до 4 млн человек, которые могли стать сторонниками оппозиционных кандидатов. Также не смогли проголосовать в силу особенностей внутреннего законодательства еще от 1 млн до 3 млн украинцев из числа внутренне перемешенных лиц и тех, кто не имеет постоянной прописки. Кроме того, новыми поправками в регламент ЦИК ликвидировал все избирательные участки в России. Таким образом, от голосования были отрезаны еще около 3 млн украинцев.

            Газета ВЗГЛЯД рассказывала, какие приемы Порошенко может использовать ради сохранения власти, и сообщала, что перед Зеленским в преддверии второго тура стоит непростая задача – получить поддержку пророссийского электората Юго-Востока и не задеть чувств посольства США, которое прямо влияет на киевскую политику.


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