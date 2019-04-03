Зеленский высказался по «русскому вопросу»

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не является антироссийским кандидатом, но считает российские власти врагами, заявил представитель его предвыборного штаба Дмитрий Разумков.

«Российская власть – да (является врагом для Зеленского). Он достаточно четко об этом говорит», – передает слова Разумкова РИА «Новости».

По словам представителя Зеленского, претензии шоумена касаются Крыма и Донбасса.

В то же время он подчеркнул, что Зеленский «не антироссийский кандидат».

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил мнение, что Киев не станет менять внешнеполитический курс и сближаться с Москвой, даже если президентом станет Зеленский.

Западные СМИ также предсказали сложности для России, если президентом страны станет Зеленский.