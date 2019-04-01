Климкин спрогнозировал отношения России и Украины при победе Зеленского

Киев не станет менять внешнеполитический курс и сближаться с Москвой, даже если президентом станет шоумен Владимир Зеленский, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

На замечание журналиста CNBC, что на данный момент неизвестно, какую политику Зеленский будет вести в отношение России и «западных союзников», глава МИД выразил уверенность, что Киев не будет «сворачивать налево или направо» в вопросах внешней политики.

«Украинское общество просто бы не допустило, чтобы кто-то (будущий президент страны) сошел с основной внешнеполитической линии Украины, которая заключается в сближении с ЕС и НАТО», – отметил Климкин, передает РИА «Новости».

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Выборы президента прошли на Украине 31 марта. По результатам обработки 99,02% протоколов лидером на выборах президента Украины с результатом 30,23% голосов остается кандидат от партии «Слуга народа», шоумен Владимир Зеленский, действующий глава государства Петр Порошенко занимает второе место, набрав 15,92% голосов.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, какие приемы Порошенко может использовать ради сохранения власти, и сообщала, что перед Зеленским в преддверии второго тура стоит непростая задача – получить поддержку пророссийского электората Юго-Востока и не задеть чувств посольства США, которое прямо влияет на киевскую политику.