ЦИК Украины обработал 99% протоколов

По результатам обработки 99,02% протоколов лидером на выборах президента Украины с результатом 30,23% голосов остается кандидат от партии «Слуга народа», шоумен Владимир Зеленский, действующий глава государства Петр Порошенко занимает второе место, набрав 15,92% голосов, свидетельствуют данные ЦИК Украины.

Лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко поддержали 13,39% избирателей, лидер «Оппозиционной платформы – за жизнь» Юрий Бойко занимает четвертое место, у него 11,68%. Остальные кандидаты набрали менее 7% голосов, сообщает ЦИК Украины. Таким образом, они не проходят во второй тур выборов, который запланирован на 21 апреля.

При этом Порошенко на 12,92% опередил Зеленского на выборах главы государства в зарубежном избирательном округе. По данным центризбиркома Украины, за рубежом Порошенко поддержали 38,93% избирателей, Зеленского – 26,01%. Третье место занимает экс-министр обороны Анатолий Гриценко с 10,64%, четвертое – экс-глава Службы безопасности Игорь Смешко (6,62%), пятое – кандидат от националистической партии «Свобода» Руслан Кошулинский (4,67%), шестое место у главы партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко (4,21%), седьмое – у лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрия Бойко (3,91%), передает РИА «Новости».

В ЦИК также сообщили, что 1,18% бюллетеней признаны недействительными. В комиссию уже начали поступать протоколы с «мокрыми печатями».

В воскресенье, 31 марта, на Украине состоялся первый тур выборов президента. Явка составила 62,8%. При этом из 29,6 млн человек, которые были включены в избирательные списки для голосования, бюллетени получили около 18,8 млн украинцев. Самым малоактивным регионом Украины оказалась Закарпатская область, а самыми активными – Львовская и Волынская области.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, какие приемы Порошенко может использовать ради сохранения власти, и сообщала, что перед Зеленским в преддверии второго тура стоит непростая задача – получить поддержку пророссийского электората Юго-Востока и не задеть чувств посольства США, которое прямо влияет на киевскую политику.

Украинский политолог Руслан Бортник оценил шансы Зеленского на победу во втором туре, политолог Михаил Погребинский дал Зеленскому совет, как не проиграть Порошенко.