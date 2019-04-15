Порошенко напугал украинцев последствиями роспуска Рады

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что последствиями возможного роспуска Верховной рады станут длительный политический кризис и пауза в отношениях с партнерами.

«Не добавляют стабильности и намеки на досрочную и абсолютно незаконную попытку роспуска Верховной рады в случае смены президента. Такие призывы уже прозвучали», – заявил Порошенко, передает «Интерфакс-Украина».

По его словам, это может привести к политическому кризису и паузе в отношениях с партнерами. «Что поставит под вопрос нашу способность преодолеть пиковые долговые нагрузки, которые ложатся на нашу страну в этом году, особенно в мае и сентябре», – отметил Порошенко.

Ранее один из основателей украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко призвал распустить Раду сразу после президентских выборов.

Между тем, депутат Верховной рады Михаил Добкин рассказал, что в начале нулевых у нынешнего президента Украины Петра Порошенко было прозвище Туфель.