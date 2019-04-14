Стало известно презрительное прозвище Порошенко в Верховной раде

Депутат Верховной рады Михаил Добкин рассказал, что в начале нулевых у нынешнего президента Украины Петра Порошенко было прозвище Туфель.

Добкин рассказал, что в 2002 году вместе с Порошенко состоял в бюджетном комитете Рады, причем Порошенко постоянно ходил в стоптанной обуви, из-за этого и появилось прозвище.

«Мы не могли понять, как настолько богатый человек – он же входил во всякие рейтинги богатых людей – ходит в стоптанной грязной обуви», – приводит слова Добкина РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Наш».

Добкин заявил, что ему было трудно привыкнуть к мысли о президенте по прозвищу Туфель.

Он обвинил Порошенко в «паталогической жадности», из-за которой тот экономит на команде. В результате вокруг президента образовалось «выжженное поле, ему некому подсказать». С командой, которая есть у президента Украины, победить на выборах можно только «в пивном баре» в Одессе, заявил депутат.

На ваш взгляд Готов ли Порошенко мирно отдать власть в случае поражения на выборах? Да

Нет



Также Добкин отметил, что «Порошенко настолько авторитарный и влюбленный в себя человек, что он не терпел рядом с собой никого, кто мог бы его критиковать».

Напомним, по итогам первого тура выборов президента Украины Порошенко получил 15,95% голосов, его соперник Владимир Зеленский – 30,24%. Второй тур состоится 21 апреля.