Эксперт объяснил досрочное возвращение Коломойского на Украину

«На стороне Коломойского и, видимо, Зеленского нынешний министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Для Коломойского это как некие гарантии безопасности», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский. Он объяснил, почему украинский олигарх Игорь Коломойский внезапно вернулся на Украину.

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский не удивился тому, что бизнесмен Игорь Коломойский решил вернуться на Украину еще до инаугурации избранного президента Владимира Зеленского. Как напомнил эксперт, разговор о возвращении Коломойского велся вскоре после победы Зеленского на выборах.

«То, что Коломойский сначала говорил о том, что прежде чем вернуться, надо дождаться инаугурации, это была скорее форма наречия», – считает Погребинский.

По его словам, Коломойский решил вернуться после того, как стало ясно, что Зеленский будет президентом, «что бы там ни сделали Петр Порошенко и компания».

«Никакие ухищрения не помешают Зеленскому вступить в должность. Важно и то, что на стороне Коломойского и, видимо, Зеленского нынешний министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Для Коломойского это как некие гарантии безопасности», – отметил Погребинский, добавив, что возвращение не означает начала избирательной кампании в Верховную раду, которая уже идет полным ходом.

Что касается разговоров о возможном влиянии Коломойского на Зеленского, то это станет известно по первым реальным действиям нового президента.

«Зеленский говорит, что на него никто не влияет. Но по его действиям мы увидим, так ли это на самом деле. Влияние скрыть невозможно. Когда пройдут предложения по назначениям, будет понятно, насколько сильно влияние Коломойского на решения, которые принимает Зеленский», – говорит эксперт.

В то же время Погребинский отмечает, что Зеленский очень «далек от политической кухни» и нет «ничего удивительного в том, что он будет прислушиваться к мнению влиятельных и съевших пуд соли в политической украинской кухне, в том числе к Коломойскому».

«Но будет ли выглядеть это как лоббизм, мы узнаем после принятия первых кадровых решений. В частности, решения по кадровому вопросу в национальном банке, по назначению на должности в администрации президента. Зеленский понимает, что явные шаги лоббизма со стороны Коломойского ему точно не на пользу. За ним же будет глаз да глаз – любое, даже самое мелкое решение, можно будет интерпретировать как частый интерес Коломойского, что будет мешать ему. Зеленскому в ближайшие полгода надо сохранить по максимуму свой электорат, чтобы провести в парламент большую фракцию. Думаю, и Коломойский это понимает и вряд ли будет ему мешать, демонстрируя свой критический уровень влияния на нового президента», – подытожил Михаил Погребинский.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Игорь Коломойский вернулся на Украину, где не появлялся с июня 2017 года. Его самолет приземлился в ночь на четверг в аэропорту Днепра (Днепропетровска). Коломойский заявил, что еще не решил, чем займется в первую очередь.

В начале мая Коломойский утверждал, что планирует вернуться на Украину, когда «избранный президент (Украины Владимир Зеленский) официально вступит в должность», однако сделал это раньше.