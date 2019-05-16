Украинский олигарх Игорь Коломойский вернулся на Украину, где не появлялся с июня 2017 года.

Журналист Михаил Ткач в Telegram сообщил, что самолет Коломойского приземлился в 2.30 в аэропорту Днепра (Днепропетровска).

Коломойский подтвердил изданию theBabel, что вернулся на Украину. Олигарх заявил, что еще не решил чем займется в первую очередь.

В начале мая Коломойский сообщил, что планирует вернуться на Украину, когда «избранный президент (Украины Владимир Зеленский) официально вступит в должность».

В последнее время Коломойский жил в Швейцарии и Израиле.