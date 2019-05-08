Дональд Трамп заходит с украинского фланга

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8 мая, среда  |  Последнее обновление — 09:52  |  vz.ru
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Может ли торговля наладить отношения России и США

Американские товары нашли бы достойное место на российских рынкахФото: Rick Wilking/Reuters
Дональд Трамп рассказал Владимиру Путину о желании США больше торговать с Россией. Товарооборот резко сократился после 2014 года, а сейчас начал постепенно увеличиваться, но до пиковых показателей все равно далеко. Более того, торговля с той же Германией у Москвы в разы больше. Почему между США и Россией так слабо развиты экономические связи и как это влияет на политические отношения двух стран? Подробности...
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Путин не даст Трампу сыграть «китайскую партию»

Сергей Лавров и Майк Помпео встречаются исключительно в ФинляндииФото: Mandel Ngan/Reuters
В Финляндии состоялась встреча Сергея Лаврова и Майкла Помпео – спустя три дня после неожиданного звонка Дональда Трампа Владимиру Путину. В ближайшие месяцы в российско-американских отношениях может начаться новая фаза – президент США явно пытается разыграть российскую карту в своей глобальной игре. Как поведет себя Владимир Путин? Подробности...
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Авиароботы превращают летчиков в недоучек

Современные пилоты зачастую умеют лишь нажимать кнопки и следить за работой искусственного интеллектаФото: Григорий Сысоев/РИА «Новости»
Расследование катастрофы «Суперджета», похоже, приводит к выводу о вине экипажа. Однако проблема гораздо шире, чем просто предполагаемая ошибка летчиков во время посадки. Современные авиалайнеры превратились в «компьютеры с крыльями», и у летчиков все меньше практики работы, что называется, «на руках». И все же в некоторых отношениях робот гораздо лучше живого летчика.  Подробности...
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Операцию ВСУ в Донбассе возглавил любитель интернет-флирта

Генерал-лейтенант Александр Сырский имеет весьма противоречивую репутациюФото: «UA:Перший»/YouTube
Уходящий президент Украины Петр Порошенко сменил командующего объединенной военной группировкой в Донбассе. Войска возглавил генерал-лейтенант Александр Сырский, особо знаменитый тем, что именно он был разбит под Дебальцево. В биографии генерала есть ряд пикантных подробностей, но куда большее значение имеет политический контекст его назначения.  Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Дональд Трамп заходит с украинского фланга

Глеб Простаков, журналист
События последних дней на Украине свидетельствуют о начале демонтажа системы управления, выстроенной в своей колонии американцами. И ветер украинских перемен если и подует, то оттуда же, из США. Подробности...

Экономике России для роста нужны другие деньги

Антон Любич, экономист
Экономика развивается, когда капиталист с деньгами находит предпринимателя с ценной идеей. Предприниматель получает капитал на воплощение идеи в жизнь, а капиталист – работающее предприятие, способное давать доход на капитал. Подробности...
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России нужны крылья

Сергей Мардан, публицист
«Что хорошо для корпорации «Сухой» – хорошо для России». Не нравится? Режет ухо? А мне – нет, не режет. Каждый отечественный промышленный проект должен пользоваться безраздельной общественной поддержкой. Подробности...
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      В Нью-Йорке прошел бал Met Gala

      В Нью-Йорке прошло одно из главных светских мероприятий – Met Gala, ежегодный бал Института костюма. На нем звезды обычно появляются в очень откровенных нарядах. В этот раз бал открыла певица Леди Гага. Причем она сразу же сбросила платье, оставшись в одном белье
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      Самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая после 28 минут полета экстренно вернулся в Шереметьево, совершив жесткую посадку. Во время аварийного приземления у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Погиб 41 человек
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      Министерство промышленности и торговли опубликовало первые официальные фото кроссовера Aurus Komendant. Внедорожник получил название в честь Комендантской башни Московского кремля. За руль нового автомобиля сел глава ведомства Денис Мантуров
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            Глеб Простаков

            Дональд Трамп заходит с украинского фланга

            Глеб Простаков
            журналист
            		 8 мая 2019, 08:52

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            События последних дней на Украине свидетельствуют о начале демонтажа системы управления, выстроенной в отдаленной колонии американскими демократами на протяжении последних десятилетий.

            Украинский кризис достался Дональду Трампу в наследство от администрации Барака Обамы. Длительное время Трамп не проявлял к Украине видимого интереса. Складывалось впечатление, что новая администрация так и не сформировала свою политику по Украине, просто оставив все как есть. Так оно и было до недавнего времени.

            Во-первых, проблемы Украины воспринимались администрацией американского президента не как самостоятельная категория, а как составляющая взаимоотношений с Россией. Все время пребывания Трампа у власти раскручивалась тема о вмешательстве Москвы в выборы 2016 года. Эта тема подогревалась антироссийской истерией в американских СМИ, не давая ей потухнуть ни на секунду на протяжении трех последних лет. Именно эта тема, а не Крым либо Донбасс, которые большинство американцев не смогут и на карте найти, была ключевой для американской политической повестки. Попытки сближения с Россией на ее фоне ожидаемо провалились. А потому и Украина как составляющая комплексных переговоров с Москвой оказалась не нужна – ведь не было и самих переговоров.

            Рассеянное внимание Трампа к Украине фокусировалось лишь несколько раз во время встреч с Петром Порошенко. Последние американский президент использовал сугубо в утилитарных целях с целью реализации собственных предвыборных обещаний по созданию новых рабочих мест и стимулированию экономического роста. Вынудил Киев покупать американский уголь, а также тепловозы General Electric. Все получали, что хотели: украинский президент – картинку поддержки и одобрения «главного друга Украины», Трамп – поддержку и одобрение шахтеров Пенсильвании и работяг машиностроительных предприятий. Для украинского президента эти встречи были ключевыми событиями его внешнеполитической активности за все время пребывания у власти. Для американского – мимолетными событиями, сопровождавшимися потными рукопожатиями с лидером страны третьего мира.

            Во-вторых, любые попытки Трампа оказывать влияние на внутреннюю украинскую политику были чреваты обвинениями американского президента в попытках вывести своих людей из-под удара. На информации, обнародованной украинским депутатом Сергеем Лещенко, а также расследовании украинского Национального антикоррупционного бюро, созданного при прямом участии американских демократов, было основано дело экс-главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта. Последний недавно был приговорен почти к четырем годам заключения по обвинениям в финансовом мошенничестве и неуплате налогов.

            Фото: Николай Лазаренко/ТАСС

            Все это время для Трампа Украина была источником раздражения, а не полем возможностей. Именно по этой причине американская политика на Украине при нем продолжала контролироваться демократами и структурами Джорджа Сороса, а не кем-то более близким Трампу. Посол США Мари Йованович, назначенная еще при Обаме, и спецпредставитель США на Украине Курт Волкер, назначенный отставным госсекретарем Рексом Тиллерсоном, де-факто работали в парадигме, заданной еще при Обаме.

            Все изменил доклад того спецпрокурора Роберта Мюллера, расследование которого не выявило прямых доказательств сговора Трампа с Россией. А также выборы президента Украины, лишившие топовых украинских политиков защиты, которую давали им их должности. В частности, украинского генпрокурора Юрия Луценко, о неотвратимой отставке которого уже заявил избранный президент Владимир Зеленский. Предвидя результат, накануне выборов Луценко слил компромат на посла США на Украине Мари Йованович. Якобы та передавала Луценко списки «неприкасаемых» – людей, в отношении которых у генпрокуратуры не могло и не должно было возникать претензий. Среди них – тот же Лещенко, сливший компромат на Манафорта. Сливая компромат уже на саму Йованович, Луценко ищет поддержки у администрации Трампа, да и просто пытается выжить в суровой реальности поствыборного периода на Украине. Сидевший при президенте Януковиче, Луценко не хочет снова пересесть из кресла генпрокурора на тюремные нары. Такова нынче реальность украинской политической жизни, в которой не осталось «красных линий», за которые нельзя заступать.

            И доклад Мюллера, и украинские выборы легли на благодатную почву – близящиеся президентские выборы в самих США. У Дональда Трампа наконец появилась прямая заинтересованность в Украине. Она должна стать источником для дискредитации оппонентов Трампа. В первую очередь – ближайшего соратника Обамы, экс-вице-президента Джо Байдена, который уже заявил о намерении выдвигаться на пост главы государства в 2020 году. Активизация расследования в отношении работающей на Украине нефтегазовой компании Burisma, в правлении которой значился сын Байдена Хантер, может доставить Байдену-старшему уйму неприятностей.

            Загвоздка в том, что вся инфраструктура американского влияния на Украине создавалась не Трампом. И отставка Йованович или Волкера не решит эту проблему по существу. Работа многочисленных грантовых организаций, связанных с Соросом, бизнес объединений, ориентированных на финансовые круги США, и главное – крупнейших частных кредиторов Украины, среди которых значатся связанные с «финансовой Америкой» частные инвестиционные компании вроде Vanguard или BlackRock, находятся вне влияния Трампа. Демонтаж этой системы либо, как минимум, ее переформатирование откроют окно возможностей для частичного восстановления украинского суверенитета в хаосе грядущих изменений.

            Надо полагать, окно очень узкое и нестабильное, рамки которого ограничены американской предвыборной кампанией, которая завершится в 2020 году. И все же это окно сулит вероятные подвижки в урегулировании конфликта в Донбассе и налаживании диалога между Киевом и Москвой хоть на каком-то уровне. Судя по всему, будущий президент Зеленский едва ли осознает, с чем столкнется в ближайшее время. Но грядущий расклад хорошо видят куда более опытные спонсоры Зеленского, в первую очередь Игорь Коломойский, уже успевший отличиться заявлениями о гражданской войне на Украине – мысли столь же крамольной для нынешней украинской реальности, сколь и правдивой.

            Грядущая инаугурация и вероятная встреча Зеленского с Трампом внесут ясность в этот вопрос. Свежий ветер перемен, о котором говорят противники уходящего президента Петра Порошенко, подует не с Банковой и даже не с набережной израильского города Герцлия, где живет Коломойский, но с Капитолийского холма в Вашингтоне.


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