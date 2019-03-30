«Список неприкасаемых» для генпрокурора Украины обнаружили в интернете

В Сети опубликовали скриншот, на котором якобы запечатлен «список неприкасаемых» для уголовного преследования, переданный генпрокурору Украины Юрию Луценко послом США Мари Йованович.

«Похоже, именно на этот документ намекал генеральный прокурор», – написал депутат Верховной рады Сергей Мельничук в своем Facebook.

В документе указаны депутаты Сергей Лещенко, Мустафа Найем, Светлана Залищук, Сергей Березенко, Сергей Пашинский; бывший премьер-министр Арсений Яценюк, экс-глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева, бывший первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, судья Конституционного суда Александр Пасенюк, кандидат в президенты Анатолий Гриценко, певец Святослав Вакарчук, журналист Дмитрий Гордон и бывший руководитель администрации президента Борис Ложкин.

Мельничук не указал, где именно взял скриншот.

Напомним, генпрокурор Украины Юрий Луценко в интервью западным СМИ сообщил, что посол США Мари Йованович якобы передала ему список лиц, которых нельзя уголовно преследовать.

Позднее эти слова опровергло посольство США в Киеве.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что стоит за утверждениями Луценко.