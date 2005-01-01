Луценко заявил, что посол США вручила ему список «неприкасаемых»

Генпрокурор Украины Юрий Луценко в интервью западным СМИ сообщил, что посол США в этой стране Мари Йованович якобы передала ему список лиц, которых нельзя уголовно преследовать.

«Это недопустимо. Никто в этой стране, ни президент, ни парламент, ни посол не остановят меня от уголовного преследования за совершение преступления», – сказал Луценко в интервью The Hill.

Однако в Госдепартаменте США сведения о списке «неприкасаемых» назвали откровенной фальсификацией.

«В настоящее время США не оказывают никакой помощи генеральной прокуратуре, но ранее пытались поддержать фундаментальную реформу правосудия», – добавили в Госдепе.