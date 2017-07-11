Зачем генпрокурор Украины решил подыграть «русским»

Генпрокурор Украины Луценко внезапно пообещал начать расследование украинского вмешательства в выборы в США 2016 года. За день до этого она обидел посла США в Киеве Мари Йованович, которую Порошенко называет своим другом, а аналитики считают врагом Трампа. Какую игру затеял прокурор и заметил ли он сам, что ненароком развеял миф о «российском вмешательстве» в те самые американские выборы?

В пятницу президент Украины Петр Порошенко заявил, что полностью поддерживает посла США в Киеве Мари Йованович на фоне обвинений, с которыми против нее выступил генпрокурор Юрий Луценко.

«Я хотел бы отметить важную роль посла США на Украине Мари Йованович в продвижении украинско-американских отношений. И отмечаю, она как представитель США и президента Дональда Трампа, большого друга Украины и моего друга, имеет полную мою поддержку», – цитирует Порошенко РИА «Новости».

Ранее Луценко заявил, что Йованович в ходе первой встречи с ним передала список с именами «неприкасаемых» – людей, которых правоохранительные органы Украины не должны преследовать. Причем, Луценко сделал это признание в интервью американскому журналисту Джону Соломону в эфире телеканала The Hill.

В четверг посольство США выступило с опровержением утверждений Луценко. Но на эти опровержения мало кто обратил внимание. Зато сенсацию в США вызвали слова генпрокурора о том, что он осуждает «незаконное вторжение в американскую избирательную кампанию» 2016 года со стороны украинских политиков. «Сегодня мы начинаем следствие по этому уголовному делу, и мы дадим правовую оценку данной информации», - сказал Луценко (цитата по ИноСМИ.ру). Речь идет о том, что украинские политики обнародовали компромат на тогдашнего главу штаба Трампа Пола Манафорта, чтобы помочь штабу соперницы Трампа Хиллари Клинтон.

О том, что не Россия, а Украина вмешивалась в предвыборную кампанию официально заявлял Белый дом. С такими обвинениями выступила пресс-секретарь администрации Трампа Сара Сандерс в июле 2017 года. Посольство Украины в Вашингтоне тогда огрызнулось, назвав такие утверждения неправдой.

Неудивительно, что интервью Луценко заметил лично Трамп. Он перепостил ее в своем Twitter, добавив от себя:

«Джон Соломон: по мере исчезновения российского заговора, появляется украинский заговор, чтобы помочь Клинтон».

Отметим, что скандал возник как раз в тот момент, когда завершается расследование «российского вмешательства в американские выборы» – знаменитое расследование Мюллера. И как уже признали сами демократы, никаких улик против Трампа, никаких поводов для импичмента найти не удалось. Расследование выдохлось. Теоретически Трамп теперь может инициировать и официальное расследование украинского вмешательства в кампанию 2016 года.

Часть экспертов заподозрили Луценко в желании выслужиться перед командой Трампа, ведь общеизвестно, что Йованович принадлежит к демократическому лагерю и в кулуарах, говорят, часто ругает Трампа.

«Все ведущие украинские политики в 2016 году подыгрывали демократам, абсолютно все, кроме Тимошенко. Думаю, ни республиканцы, ни сам Трамп не забыли украинское вмешательство во внутренние дела США, не забыли скандал, который устроили Манафорту, не забыли прямые оскорбления киевской прессы в адрес Трампа. Не знаю, насколько там были виноваты «русские», но то, что граждане Украины участвовали во внутриполитическом процессе на стороне демократов, не подлежит сомнению», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский социолог Евгений Копатько.

«Не знаю, какую игру играет Юрий Витальевич, но до сих пор это один из самых преданных и близких соратников Порошенко. Если это прямой конфликт генпрокурора с президентом, то он не пойдет на пользу предвыборной репутации Петра Алексеевича. Помните, с Саакашвили они тоже были близкие университетские друзья. А к чему это привело?»

Другие политологи подозревают, что Луценко и Порошенко просто разыграли спектакль, так что попытка президента защитить посла США и дистанцироваться от Луценко выглядит лукавством.

«Луценко не может себе такого позволить даже после выпивки, это слишком ответственное дело», – пояснил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Эксперт считает ошибкой выпад Луценко против американского посла, которая вызвана перенапряжением штаба из-за того, что ставки на грядущих выборах слишком велики. «Порошенко не может проиграть – это катастрофа для него и десятков людей в окружении. Проиграв выборы, ты лишаешься всех активов, многие из окружения могут попасть в тюрьму. А с самим нынешним президентом тоже все что угодно может быть и бежать ему непонятно куда», – считает Погребинский.

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«Ясно, что заявление Луценко приятно Трампу, но это не значит, что наезд на посла великой державы так просто обойдется команде Порошенко, даже невзирая на то, что посол не принадлежит к партии Трампа», – отметил украинский политолог.

Луценко обрушился на Йованович с одобрения президента, однако в итоге «Порошенко предал Луценко», – так расценил заявление президента народный депутат Украины Сергей Лещенко, который, как считается, участвовал летом 2016 года в передаче штабу Клинтон компромата на Манафорта (так называемая «амбарная книга Януковича»).

«Луценко додумался поджечь огонь скандала в те дни, когда в Киев нагрянула делегация конгрессменом и сенаторов. Которые хоть и представляют разные партии, но на встрече с министром Климкиным отчитывали его за Луценко в один голос, предупредив о возможности сворачивания программ помощи Украине», – посетовал депутат в своем Фейсбуке.

Теперь на примере Луценко видно, что ради собственного спасения Порошенко сдаст и любого другого чиновника, с которым он «ходил на дело», заключает депутат.