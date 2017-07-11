Зачем генпрокурор Украины решил подыграть «русским»

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24 марта, воскресенье  |  Последнее обновление — 15:13  |  vz.ru
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Проблемы США помогли российским рынкам и рублю

В прошлом году США обвалили рубль, а в этом помогли ему поднятьсяФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Федеральная резервная система столь резко и неожиданно развернула свою риторику, что породила массу вопросов. Может быть, проблемы в американской экономике намного серьезней, чем кажется со стороны, или регулятор просто капитулировал перед Трампом и инвесторами? Для российских рынков и рубля это стало настоящим подарком. Не испортит ли позитив российский ЦБ? Подробности...
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Ссора России и Польши напомнила о выстреле СССР себе в ногу

Если исходить из пропорции «количество населения / количество погибших», Польша стала наиболее пострадавшей от Второй мировой войны странойФото: общественное достояние
Между Москвой и Варшавой новый конфликт, в центре которого – грядущее 80-летие со дня начала Второй мировой войны. В частности, Польша вновь дала понять России, что возлагает на нее ответственность за «удар в спину» в 1939-м и видит в этом «ударе» параллели с присоединением Крыма. Взаимосвязь между этими событиями действительно есть. Подробности...
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Моряки бьются с Росгвардией за право на важнейший для себя символ

Даже лично министр обороны в особых случаях носит кортикФото: Алексей Никольский/РИА «Новости»
Военные моряки – пенсионеры снова жалуются на проблемы с ношением важнейшего для них символического атрибута – кортиков. Действительно ли не было выполнено распоряжение Владимира Путина по этому поводу, как регулируется ношение кортика законом и что нужно сделать моряку, чтобы и на пенсии иметь право на ношение этой части парадной одежды? Подробности...
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США готовятся отдать Израилю часть Сирии

Солдаты ЦАХАЛа на Голанах теперь будут чувствовать себя еще увереннееФото: Gil Eliyahu-Jinipix/Zuma/ТАСС
Вашингтон вновь доказал, что соблюдения международного права он требует только от других, но не от себя. Трамп через твиттер призвал узаконить 52-летнюю израильскую оккупацию Голан, хотя все страны мира считают эти высоты частью Сирии. Почему этот призыв бьет не только по арабскому миру, но и по России? И поможет ли один твит премьеру Нетаньяху выиграть апрельские выборы в Кнессет? Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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Нераскрытый секрет побега Гарри Гудини

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Он освобождался от наручников, кандалов и смирительных рубашек, вися для пущего эффекта вниз головой с небоскреба, из стеклянных резервуаров с водой, помещенных в деревянный ящик, опутанный для надежности цепями. Подробности...

Чтобы все взлетело, нужен суверенитет духа

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Себя он называет самым влиятельным политическим философом современных Нидерландов. Он выступает в парламенте по-латыни, притащил в кабинет рояль и музицирует в свободное время, подчеркнуто не знает и не желает знать ничего о современной молодежной культуре, что не мешает ему быть кумиром этой самой молодежи. Подробности...
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Пенсионерки с «Эха Москвы» оказались агрессивнее хулиганов

Антон Крылов, журналист
Одним из главных производителей «атмосферы ненависти» в стране (подчеркнем, ненависти политической) оказался сайт СМИ, авторы которого регулярно обвиняют в продуцировании этой самой атмосферы государство или своих оппонентов. Подробности...
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            Зачем генпрокурор Украины решил подыграть «русским»

            Выждав театральную паузу, Порошенко защитил Мари Йованович от грубости своего подчиненного   24 марта 2019, 15:05
            Фото: president.gov.ua
            Текст: Людмила Суркова,
            Оксана Борисова

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            Генпрокурор Украины Луценко внезапно пообещал начать расследование украинского вмешательства в выборы в США 2016 года. За день до этого она обидел посла США в Киеве Мари Йованович, которую Порошенко называет своим другом, а аналитики считают врагом Трампа. Какую игру затеял прокурор и заметил ли он сам, что ненароком развеял миф о «российском вмешательстве» в те самые американские выборы?

            В пятницу президент Украины Петр Порошенко заявил, что полностью поддерживает посла США в Киеве Мари Йованович на фоне обвинений, с которыми против нее выступил генпрокурор Юрий Луценко.

            «Я хотел бы отметить важную роль посла США на Украине Мари Йованович в продвижении украинско-американских отношений. И отмечаю, она как представитель США и президента Дональда Трампа, большого друга Украины и моего друга, имеет полную мою поддержку», – цитирует Порошенко РИА «Новости».

            Ранее Луценко заявил, что Йованович в ходе первой встречи с ним передала список с именами «неприкасаемых» – людей, которых правоохранительные органы Украины не должны преследовать. Причем, Луценко сделал это признание в интервью американскому журналисту Джону Соломону в эфире телеканала The Hill.

            В четверг посольство США выступило с опровержением утверждений Луценко. Но на эти опровержения мало кто обратил внимание. Зато сенсацию в США вызвали слова генпрокурора о том, что он осуждает «незаконное вторжение в американскую избирательную кампанию» 2016 года со стороны украинских политиков. «Сегодня мы начинаем следствие по этому уголовному делу, и мы дадим правовую оценку данной информации», - сказал Луценко (цитата по ИноСМИ.ру). Речь идет о том, что украинские политики обнародовали компромат на тогдашнего главу штаба Трампа Пола Манафорта, чтобы помочь штабу соперницы Трампа Хиллари Клинтон.

            О том, что не Россия, а Украина вмешивалась в предвыборную кампанию  официально заявлял Белый дом. С такими обвинениями выступила пресс-секретарь администрации Трампа Сара Сандерс в июле 2017 года. Посольство Украины в Вашингтоне тогда огрызнулось, назвав такие утверждения неправдой.

            Неудивительно, что интервью Луценко заметил лично Трамп. Он перепостил ее в своем Twitter, добавив от себя:

            «Джон Соломон: по мере исчезновения российского заговора, появляется украинский заговор, чтобы помочь Клинтон».

            Отметим, что скандал возник как раз в тот момент, когда завершается расследование «российского вмешательства в американские выборы» – знаменитое расследование Мюллера. И как уже признали сами демократы, никаких улик против Трампа, никаких поводов для импичмента найти не удалось. Расследование выдохлось. Теоретически Трамп теперь может инициировать и официальное расследование украинского вмешательства в кампанию 2016 года.

            Часть экспертов заподозрили Луценко в желании выслужиться перед командой Трампа, ведь общеизвестно, что Йованович принадлежит к демократическому лагерю и в кулуарах, говорят, часто ругает Трампа.

            «Все ведущие украинские политики в 2016 году подыгрывали демократам, абсолютно все, кроме Тимошенко. Думаю, ни республиканцы, ни сам Трамп не забыли украинское вмешательство во внутренние дела США, не забыли скандал, который устроили Манафорту, не забыли прямые оскорбления киевской прессы в адрес Трампа. Не знаю, насколько там были виноваты «русские», но то, что граждане Украины участвовали во внутриполитическом процессе на стороне демократов, не подлежит сомнению», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский социолог Евгений Копатько.

            «Не знаю, какую игру играет Юрий Витальевич, но до сих пор это один из самых преданных и близких соратников Порошенко. Если это прямой конфликт генпрокурора с президентом, то он не пойдет на пользу предвыборной репутации Петра Алексеевича. Помните, с Саакашвили они тоже были близкие университетские друзья. А к чему это привело?»

            Другие политологи подозревают, что Луценко и Порошенко просто разыграли спектакль, так что попытка президента защитить посла США и дистанцироваться от Луценко выглядит лукавством.

            «Луценко не может себе такого позволить даже после выпивки, это слишком ответственное дело», – пояснил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.  Эксперт считает ошибкой выпад Луценко против американского посла, которая вызвана перенапряжением штаба из-за того, что ставки на грядущих выборах слишком велики. «Порошенко не может проиграть – это катастрофа для него и десятков людей в окружении. Проиграв выборы, ты лишаешься всех активов, многие из окружения могут попасть в тюрьму. А с самим нынешним президентом тоже все что угодно может быть и бежать ему непонятно куда», – считает Погребинский.

            «Ясно, что заявление Луценко приятно Трампу, но это не значит, что наезд на посла великой державы так просто обойдется команде Порошенко, даже невзирая на то, что посол не принадлежит к партии Трампа», – отметил украинский политолог.

            Луценко обрушился на Йованович с одобрения президента, однако в итоге «Порошенко предал Луценко», – так расценил заявление президента народный депутат Украины Сергей Лещенко, который, как считается, участвовал летом 2016 года в передаче штабу Клинтон компромата на Манафорта (так называемая «амбарная книга Януковича»).

            «Луценко додумался поджечь огонь скандала в те дни, когда в Киев нагрянула делегация конгрессменом и сенаторов. Которые хоть и представляют разные партии, но на встрече с министром Климкиным отчитывали его за Луценко в один голос, предупредив о возможности сворачивания программ помощи Украине», – посетовал депутат в своем Фейсбуке.

            Теперь на примере Луценко видно, что ради собственного спасения Порошенко сдаст и любого другого чиновника, с которым он «ходил на дело», заключает депутат.


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