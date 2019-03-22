Порошенко поддержал посла США на Украине после скандала с Луценко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что полностью поддерживает американского посла в Киеве Мари Йованович после скандального заявления генпрокурора Юрия Луценко о получении от Вашингтона «списка неприкасаемых».

«Я хотел бы отметить важную роль посла США на Украине Мари Йованович в продвижении украинско-американских отношений. И отмечаю, она как представитель США и президента Дональда Трампа, большого друга Украины и моего друга, имеет полную мою поддержку», – заявил Порошенко, передает РИА «Новости».

В четверг посольство США в Киеве заявило, что слова генерального прокурора Украины Юрия Луценко о передаче ему американским послом Мари Йованович списка «неприкасаемых» для правосудия лиц не соответствуют действительности.

Перед этим Госдепартамент США также опроверг заявления Луценко во вмешательстве Вашингтона в дела правосудия на Украине. Поводом для критики со стороны Госдепа стал комментарий Луценко о том, что «уже на первой встрече» посол США в Киеве Мари Йованович передала ему «список лиц, кого нельзя уголовно преследовать».