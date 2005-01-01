«Русский след» уже нашли в будущих президентских выборах в США

На следующей неделе завершится двухлетняя эпопея с расследованием «русских связей» Трампа. И хотя следствие не нашло никаких доказательств его тайных отношений с Кремлём, атака на президента США не прекратится. В борьбе за власть ставки слишком высоки, и чтобы остановить переизбрание Трампа в следующем году, уже запускается тема вмешательства русских в выборы 20-го года.

Бывший шеф ФБР Роберт Мюллер занимается расследованием вмешательства России в американские выборы 2016 года с апреля 2017 – специальным прокурором его назначил трамповский же минюст, отвечая на шум, поднятый в Конгрессе и прессе противниками президента. Учитывая, что слежка за Трампом велась задолго до его победы на президентских выборах, можно сказать, что под него копают уже три с лишним года. И каковы же результаты?

Как утечки, так и официальные сообщения о работе команды Мюллера поступали постоянно – и нетрудно сделать вывод, что никаких доказательств связей Трампа и России не обнаружено. Если за вмешательство России в выборы пытаются выдать деятельность интернет-троллей из Питера (при том, что ни масштабы их деятельности, ни ее последствия не имели не то что решающего, но вообще практически никакого влияния на исход выборов), то никакого даже намека на «русские связи» Трампа нет вообще.

Сам Трамп все время называл расследование, как и всю кампанию против него «охотой на ведьм», вызванной нежеланием демократов и истеблишмента признать итоги выборов 2016 года. А его противники обещали, что Мюллер непременно раскопает всю правду о «путинской марионетке». И вот наступает час истины – судя по сливам в американских СМИ, уже на следующей неделе доклад Мюллер будет представлен в Министерство юстиции. Можно уже уверенно предсказывать, что никаких обвинений в сговоре и измене в нем не будет.

После передачи доклада начнется возня вокруг того, будет ли он сразу обнародован, представлен в Конгресс или положен под сукно. Трамп заинтересован в публикации. Потому что в докладе действительно не может быть ничего, что свидетельствовало о «сговоре членов штаба с русскими». Но его противники будут и дальше наводить тень на плетень, намекая на возможные новые данные.

Одновременно на 8 и 13 марта назначены заседания судов, на которых будет вынесен приговор Полу Манафорту, бывшему главой предвыборного штаба Трампа – по делам о финансовых махинациях и нарушения соглашения со следствием, выразившимся во лжи сотрудникам ФБР и группе спецпрокурора. По первому делу Манафорту могут дать от 19 до 24 лет – и это будет использовано для раскрутки новой волны антитрамповской истерии в СМИ и Конгрессе: смотрите, соратник Трампа сел в тюрьму. При этом финансовые нарушения связаны с неуплатой налогов со средств, заработанных Манафортом на Украине во время его работы с Януковичем, и не имеют вообще никакого отношения ни к Трампу, ни к «сговору с Россией».

В разработке группы Мюллера есть еще несколько дел – всего они подготовили их 10, посадили уже четырех человек и предъявили обвинения 37 физическим и юридическим лицам (в том числе и из России). Скоро сядет в тюрьму бывший личный адвокат Трампа Майкл Коэн, сдавший Мюллеру детали конфиденциальных переговоров с женщинами, у которых был секс с Трампом и с девелоперами, собиравшимися посредничать в переговорах о строительстве башни Трампа в Москве. Ждет приговора и бывший советник президента по национальной безопасности Майкл Флинн, вся «вина» которого состоит в том, что он угодил в расставленную спецслужбами и «глубинным государством» ловушку, не рассказав вице-президенту Пенсу всех деталей своего телефонного разговора с российском послом Кисляком.

В целом этот набор – глава штаба, адвокат, советник президента – должен создать впечатление, что Трамп был окружен нечестными людьми, которым есть что скрывать. И почему бы они не могли скрыть и связи Трампа с Путиным?

Потому что их не было – но такой вывод из доклада спецпрокурора Мюллера не устраивает американскую элиту, решившую любой ценой извести Трампа. Спецпрокурор ничего не нашел? Зато два года «русские связи» было главной темой американских СМИ. Теперь можно будет продолжить ее уже в режиме «хватит ли доказательств для начала процедуры импичмента Трампа?».

Но ведь никаких доказательств нет? Ну и что – обсуждать же можно. Более того, даже если бы доказательства и были, нет никаких шансов на то, что импичмент прошел бы через Сенат – там республиканцы сохранили свое большинство, и среди них нет самоубийц, готовых пойти на отставку президента в преддверии новых выборов. Но ни факты, ни логика не играют никакой роли в ситуации, когда цель оправдывает средства – а в случае с Трампом мы имеем дело именно с ней. Истеблишмент хочет сделать работу Трампа невыносимой, лишить его свободы действий даже в рамках президентских полномочий и добиться его полной дискредитации в глазах избирателей. Чтобы не допустить его переизбрания в 2020 году на второй срок.

Но зачем так нервничать, если различные опросы общественного мнения сулят Трампу поражение от едва ли не любого кандидата от демократов? Выдвинете сильного кандидата, победите Трампа – и даже посадите его в тюрьму, если сможете.

Проблема в том, что сами элиты не верят в эти опросы – понимая, что несмотря на всю бешеную антитрамповскую кампанию примерно половина избирателей все равно симпатизирует Трампу, а экономические результаты его президентства (которые практически всегда были решающими при голосовании избирателей) и вовсе не оставляют его соперникам никаких шансов.

Трамп неостановим – тем более, что и противопоставить ему некого.

Нет фигуры, способной консолидировать демократов – у них есть набор из широко известных стариков, представляющих истеблишмент, неизвестных широкой публике фигур и социалистов, отталкивающих часть их же собственных избирателей. На этой неделе в гонку вступил сенатор Берни Сандерс – человек, который должен был быть противников Трампа 6 ноября 2016 года. Но пропустить Сандерса на выборы демократический истеблишент не может и сейчас – потому что «хрен редьки не слаще», и сенатор-социалист столь же неприемлем для надпартийной правящей элиты как и миллиардер-националист. Все остальные общенационально известные кандидаты – бывший вице-президент Байден или сенаторша Уоррен – унылы на фоне Трампа.

Поэтому сейчас начинается новая тема американской трагикомедии – разговор о вмешательстве России в выборы 2020 года. Запустило «информацию» издание Poliico, а подхватило Vanity Fair в статье с говорящим названием «Россия уже ведет вмешательство в выборы 2020 года?». В ней в зачаточном виде уже содержаться все тезисы будущей шумихи:

«Гонка за президентский пост 2020 года еще и не началась, а кандидатов уже атакуют теми же методами, какие использовала Россия в 2016 и в 2018 годах. Как передает Politico, подкрепляя свои изыскания мнениями экспертов в области цифровых технологий, уже со всей серьезностью ведется «непрерывная и последовательная» кампания по дезинформации, и под ударом находятся ведущие демократы, включая Камалу Харрис, Элизабет Уоррен, Берни Сандерса и Бето О'Рурка. Неясно, стоит ли Россия за этим новым раундом вмешательства в выборы, однако, как пишет Politico, «налицо четкие признаки скоординированных усилий неопределенного масштаба, которые имеют общие черты с компьютерными пропагандистскими атаками, проводившимися интернет-троллями российского Агентства интернет-исследований».

«Складывается впечатление, что президентские праймериз 2020 года станут следующим полем боя, где будут предприниматься попытки разделить и сбить с толку Америку, - отмечает Бретт Хорват, сооснователь Guardians.ai, компании, занимающейся информационными технологиями и вопросами защиты продемократических групп от онлайн-вмешательства. - Что касается информационной войны в 2020 году, то мы не на грани этой войны - мы уже в третьем раунде».

На эту тему

«Согласно проведенному анализу, новая кампания по дезинформации, по имеющимся сведениям, включает знакомую смесь мемов, хэштегов и вводящего в заблуждение изображения позиций кандидатов. Ее цель, похоже - использовать и обострить расколы среди американцев; как и в 2016 году, многие из постов намеренно играют на расовом вопросе. Так, Камала Харрис, как пишет Politico, стала жертвой «расистских и сексистских стереотипов» в твитах, где преподносятся в виде сенсации ее отношения с бывшим мэром Сан-Франциско Уилли Брауном. Согласно еще одной популярной, но ложной истории, на заднем фоне во время живого эфира, который Элизабет Уоррен провела накануне Нового года в Instagram, была кукла с черным лицом. Про Бето О'Рурка некто с неизвестного аккаунта сделал твит, в котором заявил, что тот использовал расистские формулировки в голосовой почте в 1990-е».

«Мы можем решительно заявить, что большая группа подозрительных аккаунтов , которые были активны в ходе одной из крупнейших операций по оказанию влияния на выборы 2018 года, сейчас вовлечены в «непрерывную и последовательную» деятельность в подготовке к выборам 2020 года», - заявил Хорват. Отличие, по словам Хорвата, в том, что новая кампания представляется еще более изощренной.

Хотя доподлинно неизвестно, кто эти новые игроки, ими могут быть Россия, Северная Корея и Иран».

То есть Россию обвиняют в том, что она дискредитирует противников Трампа и делает при этом упор на разжигание к ним ненависти через изображение их как расистов. Логика, видимо, такая – прогрессивные и пушистые Уоррен и прочие «надежды демократов» потеряет таким образом поддержку части своих потенциальных избирателей, потому что те в ужасе отшатнутся от них, разочаровавшихся в своих вчерашних кумирах. Надо же, он употреблял слово «негр» – не будем за него голосовать на праймериз. При этом Россия еще и выдумывает все эти порочащие факты. В реальности ничего такого у демократов нет. Цель понятна – обескровить демократов, чтобы в итоге они выдвинули кого-то неопасного для Трампа, и нынешний президент легко переизбрался.

Тут даже сложно серьезно возражать. Но попробуем задать всего несколько вопросов – абстрагируясь при этом от самых важных: где доказательства вмешательства России и самое главное, возможности для серьезного влияния на позицию американцев? Оставим это за скобками.

Зачем России переизбрание Трампа? Не в том смысле, что мы против него, а в том, что все его пожелания «поладить с Россией» оказались плотно заблокированы американской политической системой, и нет никаких гарантий, что в ходе второго срока ему удастся сломать «вашингтонскую машину». Более того – учитывая, что в борьбе с Трампом «глубинное государство» сделало ставку именно на «русскую тему», получается, что отношения двух стран будут под постоянным прицелом антитрамповской артиллерии и президент будет вынужден исходя из чувства самосохранения минимизировать их. Конечно, если считать, что Россия банально сделала ставку на разрушение США изнутри, руками Трампа, тогда появляется «железобетонный» мотив для того, чтобы подыгрывать ему – но эта версия слишком фантастична даже для упертых русофобов.

Нет, конечно, России в чем-то выгоден кризис в США – тем более, если российско-американские отношения все равно заморожены. Вот только для стимулирования этого кризиса нам не нужно прилагать вообще никаких усилий – он вызван объективными причинами. Избрание Трампа стало следствием глубокого кризиса всей американской политической системы, катастрофического падения доверия к истеблишменту как таковому. А беспрецедентная кампания по борьбе с ним, развязанная элитой, лишь усугубляет этот кризис.

Так что если бы мы ставили себе целью «углубить» и «ускорить» американскую перестройку, мы бы сейчас, наоборот, всеми силами поддерживали сенатора Сандерса – для того чтобы помочь в его выдвижении, радикализировав тем самым демократическую партию и поставив американский истеблишмент в самую нежеланную для него ситуацию на выборах 3 ноября 2020 года.

Но и без нас американцы сделают так, что в бюллетенях для голосования будут стоять фамилии Трампа и Сандерса – потому что это самый логичный этап развития американского кризиса.