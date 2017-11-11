В США заявили о начале «вмешательства» в выборы 2020 года

В соцсетях уже идет кампания по дискредитации кандидатов в президенты США от Демократической партии, заявили американские эксперты в области кибербезопасности; выборы состоятся в 2020 году.

Politico пишет, что под удар попали сенатор от штата Калифорния Камала Харрис, сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, бывший член Палаты представителей Конгресса США Бето О'Рурк и сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс.

Издание утверждает, что за нападками на них могут стоять иностранные государства, передает ТАСС.

Как говорят эксперты, подорвать позиции демократов пытаются с помощью мемов, дискредитирующих хэштегов, дезинформации и искажения реальных взглядов кандидатов. Кампания, как пишет Politico, пытается «посеять раздор и хаос» перед праймериз демократов.

Politico признает, что «не вся эта активность является организованной», но якобы есть «отчетливые признаки, свидетельствующие о скоординированных усилиях неопределенного масштаба».

По мнению издания, можно увидеть схожесть нынешней кампании с «компьютерными пропагандистскими атаками», которые Politico приписывает «онлайн-троллям из российского «Агентства интернет-исследований».

Если верить подсчетам Politico, то в группу по «вмешательству» в выборы входит не менее 200 аккаунтов. При этом эксперты «не могут с уверенностью указать на конкретных действующих лиц». Речь может идти о «хакерах-одиночках», «политических активистах» или «государствах, таких как Россия, поскольку прослеживается почерк предыдущих атак».