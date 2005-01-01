Берни Сандерс объявил о намерении баллотироваться на пост президента США

Сенатор-демократ от штата Вермонт Берни Сандерс записал видеообращение, в котором заявил о намерении баллотироваться на пост президента США в 2020 году, сообщило американское издание Politico.

По сведениям источников издания, помощники Сандерса уже начали проводить собеседования со специалистами, которые могут войти в избирательный штаб политика, передает ТАСС.

Источники американского издания The Hill, в свою очередь, утверждают, что Сандерс на следующей неделе намерен объявить о формировании комитета, который должен оценить его шансы на победу на выборах.

По сведениям Yahoo! News, Сандерс, который официально является независимым сенатором, намерен претендовать на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об уникальной проблеме, с которой столкнулась американская элита в преддверии президентских выборов 2020 года.